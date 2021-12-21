冬至「12生肖」運勢曝！屬鼠財富翻倍　這位恐迎無妄之災

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將星上門助生肖鼠寶寶在各種需要穩健颱風，發揮口才及溝通能力的場合裡能穩定發揮出實力，順利敲定新案件之下，替公司開創業績不說，也替自己掙來了升官發財的機會。財運方面表現在金匱星的加持之下，注定也會十分的亮眼，千萬別浪費了這等好運，好好專研一下理財之道，趁機讓自己的財富翻倍。有伴的生肖鼠寶寶請對另一半上點心，不要一有空就自顧自地滑手機，儘管感情穩定，還是要適時與另一半交心暢談，才能讓感情的保鮮期拉長不變質。
生肖牛
玉堂吉星照亮生肖牛寶寶的情路，感情之路的前方充滿光明及喜悅，所以近期只要生肖牛寶寶肯用心經營感情，幸福洋溢之感將環繞著你與另一半。工作上，腳踏實地一路走來的生肖牛寶寶在貴人星加持之下，更容易受到主管重用，自信心也將大幅提升，也就會更願意去爭取一些表現機會。財運方面，生肖牛男寶要多聽老婆的話，包你財源廣進。單身的也是有機會從擁有豐富理財知識的女性貴人身上獲得不少明燈指引，趕緊多向周遭這樣的朋友請教吧！
生肖虎
冬至過後，工作上面臨的挑戰明顯增加不少，但生肖虎寶寶非但無懼，而且還總是能越戰越勇，一次又一次的克服挑戰，展現大將之風，王者風範。感情方面同樣也會面臨一些挑戰，單身生肖虎寶寶心怡的他/她，身邊也不乏追求者，但是生肖虎寶寶天性就不是吃素的，只要你/妳是真心下定決心要脫單，在生肖虎寶寶溫柔攻勢，一番表現操作之下，沒有多少人是能抵抗得了生肖虎寶寶的魅力的。
生肖兔
近期生肖兔寶寶叱吒風雲，活躍於各場合中，項目推展順遂，頗受長官好評不說，與同事間相處也十分融洽，不過總是有人會眼紅而暗地重傷，謠言止於智者，不需隨之起舞。單身生肖兔寶寶的感情運勢看漲，追求者眾多，不乏年下者，甚至是年長一輪者，老少殺手就是你，別急著就定下來，多觀察下再決定也不遲。藍色是你的幸運色，用藍色衣物或是飾品妝點自己，讓幸運色助你維持好心情，幸運久久不打烊。
生肖龍
生肖龍寶寶運勢起飛中。尤其是對於從事經營或是主管的生肖龍寶寶來說，能在獲得強而有力的團隊後援之下，趁勢衝出一波新事業高峰。財運方面也同樣大發，利於多方投資，多接觸理財信息，好好運作一番，往財富自由更邁進一步。感情運順遂，與另一半冷戰中的生肖龍寶寶，可以趁勢修復關係，讓感情回溫。不過，近期要多留心意外無妄之災的發生，開車不搶快跟走路放慢速度，可減少車禍及跌倒意外發生的機率。
生肖蛇
生肖蛇寶寶在工作上迎來了收割期，之前的努力付出，終於讓你近期可以穩穩的等待獎金落袋。不過要注意下健康方面的問題，可能因為之前過於拼命工作的緣故，緊繃的神經突然放鬆，一些毛病就扛不住，都釋放出來，趁此時好好休息，放自己假，安排一些放鬆身心靈的活動，很快你又能能量滿滿的，繼續於工作中發揮創意。想脫單的生肖蛇寶寶近期不妨敞開心胸地去接受看看親朋好友為你熱心安排的姻緣牽線機會，你可能會意外收穫到與你心靈相致的合拍對象喔！
生肖馬
工作有點悶，努力認真地去執行了長官交代的跟催客戶任務，卻得來惱羞成怒的客戶違背事實的指謫發言，而長官卻默不作聲，甚至讓你開始省思是不是該思考下接受之前的挖角邀約。對生肖馬寶寶而言，做任何決定都好，只要生肖馬寶寶維持樂觀，積極的態度，最後的成果都會是不錯的，不需因為惡質客戶而動搖自己，做自己認為對的事就對了！與另一半近期的感情會有些考驗，你們都過於心直口快了，不妨趁著假日時，到一些可轉換心情的場域，來讓彼此都能在放鬆的狀況下，平穩的心態去交流下真正的想法，一起攜手成長。
生肖羊
冬至後的生肖羊寶寶終於可以揚眉吐氣啦！工作上多有貴人相助運，可以逢凶化吉，而且可能也會有不錯的工作邀約，不要拒絕得太快，值得考慮下，不妨去瞭解看看後再決定吧！桃花旺盛之下，爛桃花也不少，尤其是網絡交友的部分要多留心下，網戀不是不可行，但是陷阱太多，還是從周遭看得到的去發展會比較穩妥喔！財運方面也有機會因貴人指點，在投資方面小有收穫，替年底荷包加分不少，不過小耗星影響，購物欲也旺盛，失心瘋購物可能又讓你懊悔不已，不妨多親近大自然，自然能減少不必要的購物支出。
生肖猴
近期積極求突破，走出自我框架的生肖猴寶寶，有機會在事業上獲得新轉機，取得好的發展機會。這樣的好運能因生肖猴寶寶自身願意改變的積極性而獲得貴人賞識並出擊幫助之下，得以延續。財運方面也是在貴人運加持下，偏財會小有收穫，嘗試向身邊的投資理財達人請教，學習如何架構增加被動收益的個人財務體系，朝財富自由之路邁進吧！感情與另一半容易互相猜忌，生肖猴寶寶要懂得拿捏與異性友人的相處分際，才不會讓另一半誤解你。
生肖雞
生肖雞寶寶魅力爆棚，近期一舉一動都很吸睛，想脫單的生肖雞寶寶還請多出入能彰顯你氣質的場所，諸如：文青風的咖啡店，書店之類的場所，將更能吸引到不少追求者。工作方面，女性貴人加持之下，有助工作順遂，如果你的Boss剛好是女性，那就恭喜你啦！財運方面，有利置產，尤其是生肖雞女寶，跟投資有成的閨蜜多聚會，對妳的投資佈局會更有幫助，一起吃下午茶，聊著往財富自由夢想的規劃，終有一天打扮得美美地去環遊世界不是夢。
生肖狗
從事創意工作跟自營業的生肖狗寶寶近期在吉星入命相助之下，事業運大發讓正財收入豐厚，偏財運也同樣在貴人相助之下，投資有成，尤其是有投資房地產的生肖狗寶寶，可以在房產上收穫滿滿，你早已是財富自由，深藏不露的包租公/包租婆。名利雙收的生肖狗寶寶來說，感情方面似乎就平淡了些，單身狗要積極進行聯誼活動，才能替自己牽起情緣。有伴侶的生肖狗寶寶則需要放寬心，不要鑽牛角尖，其實另一半也因無法掌握你的心情起伏而苦惱著！
生肖豬
樂天派的生肖豬寶寶前陣子可能因諸事不順而愁眉不展，不過冬至後，總算是曙光漸露，可以一展愁眉笑開懷了！工作上因你辛勤耕耘出的人脈替你帶來了不少助力，年底考核更是能獲得上長給予高分評價，有助年終獎金因此而提高。感情方面，空窗已久的生肖豬寶寶要小心陷入三角戀愛的陷阱中，不要被對方的絢麗外表跟甜言蜜語蒙騙，請張大你的眼睛，看清楚對方的人品，跟對方接觸的同時，也要接觸對方的家人及朋友，不願意讓你接觸他親友的，肯定是有貓膩的。（編輯：賴禹妡）
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