搭捷運「淺規則」曝光！乘客不認：絕對衝進去　苦主崩潰

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「無意冒犯...但我原本以為可能是大媽才會這樣做，那我可能還比較好理解一， 漸漸的發現其中不乏，年輕時髦的小姐和先生，每天每天這樣肘擊推擠，真的是快把人逼瘋了，甚至還有人明明是自己硬塞進來，還會大聲嚷嚷叫裡頭的人走進去一點，身為捷運族真的好無奈，上班已經不是什麼開心的事情了，每天都在做格鬥訓練」。
貼文一出，有不少網友並不認同此觀點「我看到的是中間走道還有位置，但是一堆人，不擠進去你們又不會進去＝＝」、「拜託，趕上班的時候，誰管你擠不擠」、「這根本沒正確答案啊，日本地鐵也是這樣」、「很多人就喜歡擠一團在門邊，當然就擠進去啊」、「不過不少人無視門與門之間比較空的位置，然後就堵在門口附近，當然只能擠進去」、「可是你不覺的常常一堆人堵在門口，白眼翻到爛」、「所以你是不是沒有站到最裡面，別人也上班好嗎？」
不過，也有不少苦主表示「我自己是不會硬擠上去....但都會被擠」、「有好幾次我都因為車廂門口看起來滿了，結果等了四班車才搭上，後來才發現門口都是人都是假象，車廂中間很空.....」、「我覺得人擠就算了，有的人是後背包好大，硬要擠進來根本是在攻擊別人」、「還有用肘擊攻擊別人的，那種我都會直接撞回去＝＝」。（編輯：張嘉哲）