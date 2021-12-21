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搭捷運「淺規則」曝光！乘客不認：絕對衝進去　苦主崩潰

▲捷運是不少人每天上下班通勤的重要交通工具。（圖／翻攝自台北捷運臉書）
▲捷運是不少人每天上下班通勤的重要交通工具。（圖／翻攝自台北捷運臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-12-21 14:57:33

捷運是不少人每天上下班通勤的重要交通工具，尤其在台北、高雄等等，其路線建構完整，每到尖峰時段總是會擠滿人潮。而就有網友討論「搭捷運硬要擠進車廂的人，到底在想什麼？」貼文意外曝光搭乘捷運淺規則，引發兩派人馬論戰。

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原PO在PTT貼文指出「身為一個捷運族，每天都要在尖峰時段搭車，但是真的無法理解，為什麼總是有人要在很滿的狀態，硬是要衝、塞、擠到別人？搞得車廂裡面每個人都黏在一起，甚至常常要被迫以很難站立的姿勢搭車？」

「無意冒犯...但我原本以為可能是大媽才會這樣做，那我可能還比較好理解一， 漸漸的發現其中不乏，年輕時髦的小姐和先生，每天每天這樣肘擊推擠，真的是快把人逼瘋了，甚至還有人明明是自己硬塞進來，還會大聲嚷嚷叫裡頭的人走進去一點，身為捷運族真的好無奈，上班已經不是什麼開心的事情了，每天都在做格鬥訓練」。

▲大台北人仰賴捷運而居，自從環狀線通車後，更多剛性需求、自台北市中心分散至環狀線上各區域。（圖／資料照片）
▲網友表示每次搭捷運都被擠非常不舒服，上班通勤搞的像在格鬥訓練，引發熱議。（示意圖／NOWnews資料照片）
貼文一出，有不少網友並不認同此觀點「我看到的是中間走道還有位置，但是一堆人，不擠進去你們又不會進去＝＝」、「拜託，趕上班的時候，誰管你擠不擠」、「這根本沒正確答案啊，日本地鐵也是這樣」、「很多人就喜歡擠一團在門邊，當然就擠進去啊」、「不過不少人無視門與門之間比較空的位置，然後就堵在門口附近，當然只能擠進去」、「可是你不覺的常常一堆人堵在門口，白眼翻到爛」、「所以你是不是沒有站到最裡面，別人也上班好嗎？」

不過，也有不少苦主表示「我自己是不會硬擠上去....但都會被擠」、「有好幾次我都因為車廂門口看起來滿了，結果等了四班車才搭上，後來才發現門口都是人都是假象，車廂中間很空.....」、「我覺得人擠就算了，有的人是後背包好大，硬要擠進來根本是在攻擊別人」、「還有用肘擊攻擊別人的，那種我都會直接撞回去＝＝」。（編輯：張嘉哲）

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