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房市／通車前搶進！雙北捷運２未啟站點備受關注

▲根據信義房屋官網資料，萬大線的加蚋站是今年雙北未通車的捷運線中，最受消費者矚目的站點。（圖／NOWnews資料照片）
▲根據信義房屋官網資料，萬大線的加蚋站是今年雙北未通車的捷運線中，最受消費者矚目的站點。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2021-12-22 08:00:00

根據信義房屋統計官網資料，2021年截至12月初，雙北尚在興建的軌道建設包含捷運三鶯線、萬大中和樹林線、信義線東延段，以及安坑輕軌，其中，萬大線加蚋站及安坑輕軌的新和國小站最受消費者關注，全年搜尋點閱次數最多。

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信義房屋官網提供「捷運找房」功能，方便消費者直接鎖定站點周邊尋找心儀物件，而在雙北興建中的路線中，又以加蚋站和新和國小站最受消費者關注。進一步分析兩站點過去一年交易價格變化，加蚋站周邊住宅均價維持在48萬左右，但公寓行情由41.56萬漲至44.4萬，漲幅約7%，新和國小站今年前11月住宅均價為38.84萬，較去年同期約有3.6%漲幅。

信義房屋加蚋捷運店專案經理陳柏鈞分析，加蚋站位於南萬華，自住客約占7成，關鍵在於區段房價較台北市其他區域親民，甚至也比部分新北第一圈的行政區，如板橋、永和等地還容易負擔，例如國宅產品過去多在4字頭，直到最近才因整體房市環境及需求強勁下，開始出現5、6字頭的成交行情；而諸多建設題材，包括捷運、市場改建、新建社會住宅等，也會加強自住客來此購屋的意願。

再者，正是因為建設題材多，尤其有捷運萬大線正在動工，許多長期置產客看準加蚋站周邊多老舊透天、公寓，未來都更機會大，因此也超前布署，透天及公寓的成交量有越來越多的趨勢。綜合兩大因素，陳柏鈞認為，這是加蚋站能夠躍居雙北捷運未通車站點中，全年被搜尋次數最高的原因。

至於排名居次的新和國小站，信義房屋新店安康店店長陳宏模指出，雖然門牌是新店，但地理位置上連接中和、靠近南勢角捷運站，無論是日常生活機能或是搭乘捷運都相當便利，加之有即將通車的輕軌站點，因此才會特別受到青睞。

陳宏模說，唯要注意的是，當地以中古大樓或公寓為主力，又以自住客為主，屋主惜售心態明顯，釋出量相對稀缺，加之目前房市景氣熱絡，即便要出售，屋主對價格期待也會比較高，大樓開價多會在40萬以上，實際成交單價落在35至40萬，公寓開價則希望在30萬以上，實際成交落在27至30萬之間。

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