房市／通車前搶進！雙北捷運２未啟站點備受關注

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信義房屋加蚋捷運店專案經理陳柏鈞分析，加蚋站位於南萬華，自住客約占7成，關鍵在於區段房價較台北市其他區域親民，甚至也比部分新北第一圈的行政區，如板橋、永和等地還容易負擔，例如國宅產品過去多在4字頭，直到最近才因整體房市環境及需求強勁下，開始出現5、6字頭的成交行情；而諸多建設題材，包括捷運、市場改建、新建社會住宅等，也會加強自住客來此購屋的意願。
再者，正是因為建設題材多，尤其有捷運萬大線正在動工，許多長期置產客看準加蚋站周邊多老舊透天、公寓，未來都更機會大，因此也超前布署，透天及公寓的成交量有越來越多的趨勢。綜合兩大因素，陳柏鈞認為，這是加蚋站能夠躍居雙北捷運未通車站點中，全年被搜尋次數最高的原因。
至於排名居次的新和國小站，信義房屋新店安康店店長陳宏模指出，雖然門牌是新店，但地理位置上連接中和、靠近南勢角捷運站，無論是日常生活機能或是搭乘捷運都相當便利，加之有即將通車的輕軌站點，因此才會特別受到青睞。
陳宏模說，唯要注意的是，當地以中古大樓或公寓為主力，又以自住客為主，屋主惜售心態明顯，釋出量相對稀缺，加之目前房市景氣熱絡，即便要出售，屋主對價格期待也會比較高，大樓開價多會在40萬以上，實際成交單價落在35至40萬，公寓開價則希望在30萬以上，實際成交落在27至30萬之間。