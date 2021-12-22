房市／空置率「關鍵密碼」林口、三峽10%後房價逆漲
林口三峽電梯大樓房價雙雙在今（2021）年創下新高，兩者逐漸擺脫鬼城標籤，信義房屋不動產企研室指出，觀察林三淡長期的空置率與房價表現，發現空置率10%是重要的關鍵密碼，三峽空置率跌破10%後就呈現緩漲向上，林口則是去年空置率大降至接近10%，房市從供過於求到供需逐漸平衡，兩者的電梯大樓房價雙雙寫下房價新高。
生活消費中心/綜合報導
2021-12-22 08:30:00
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，空置率一直是市場上關注的議題，但究竟空置率多少是供過於求，多少又是供不應求，一直沒有好的參考答案，不過觀察林三淡這類以重劃區為都市主要發展主軸的區域來看，10%似乎是一個很關鍵的關卡，越靠近10%供需狀況越為平衡，一旦景氣走揚需求增加時，房市就會偏向供不應求帶動房價走揚。
三峽空置率從2016年跌破10%後，房價就緩漲向上，2019年空置率修正至9%以下，電梯大樓的房價也在該年度突破2014年的高點，今年更一舉衝高至每坪32.4萬元，房價寫下歷史新高。
林口近年則是不斷有人口移入，空置率從2019年的14.23%，修正至2020年的11.59%，空置狀況大幅改善，今年電梯大樓房價也達到每坪29.6萬元的新高，大樓均價往3字頭邁進。
相較於林口、三峽的空置率下滑後房價創高，淡水市場則明顯仍受到空屋壓抑，空置率一直到去年還達到17.44%，即使景氣大幅走揚，但淡水電梯大樓房價復甦到每坪24.6萬元，尚未回到2014年的高點水準，房價走勢明顯落後於林口與三峽一大截。
曾敬德表示，三峽與林口重劃區發展成熟，人口進駐空置率改善，甚至房價在這波景氣走揚帶動下，電梯大樓房價也創下新高，兩者也逐漸擺脫鬼城標籤，成為大台北通勤圈重要的移居城市。