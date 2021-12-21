東協廣場快打服務過年不打烊　四不原則鼓勵移工施打

《四方報》報導，中央鼓勵失聯移工施打疫苗，移民署臺中市第一服務站、臺中市專勤隊攜手臺中市政府衛生局於12月18日、19日在東協廣場展開第二輪的「逾期停（居） 留外來人口安心接種COVID-19 公費疫苗專案」快打服務，該服務過年不打烊，將維持「不通報、不查處、不收費、不管制」四不原則，繼續於東協廣場協助外來人口完成疫苗接種，一起安心過好年。
記者李芷涵/綜合報導
2021-12-21 18:17:35
東協廣場疫苗快打服務開辦以來打氣熱絡，因應民眾熱情響應，移民署與臺中市政府決定繼續攜手提供快打服務，即日起至明年1月23日止「東協廣場快打站」將於每週末下午1點至4點定期開設；來自越南的移工阿文表示，在臺灣打完疫苗之後再回越南，不管是在搭機的過程，或是對越南的家人來說都能夠更安全，希望盡快接種兩劑疫苗，返回越南與家人團聚。
東協廣場施打站以「不限身分，隨到隨打」為口號，鼓勵在臺逾期停（居）留外來人口都能夠來接受疫苗接種，同時為了讓移工們在接種疫苗時能瞭解整個過程，移民署臺中市第一服務站結合假日行動服務列車安排通譯人員隨行，現場以母語向移工說明施打注意事項，讓移工可以更安心施打。
服務站站主任周佑仁表示，配合安心接種專案，鼓勵尚未接種疫苗的外來人口可以把握機會來接種疫苗，移工們若有證件者可攜帶證件加快登記速度，無證件者現場也會協助辦理，也請大家將快打訊息分享給身邊的移工朋友，讓逾期外來人口安心接種疫苗，共同防禦新冠病毒。