食材人手無用武之地　韓國拚抗疫恢復宵禁餐館發愁

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韓國COVID-19疫苗接種率相當高，6週前才剛放寬許多防疫限制，試著「和COVID-19共存」。此後單日確診和重症病例屢創新高，使得國內醫療體系更形緊繃。
昨晚在首爾一家韓式烤肉餐廳，宵禁時間一到，顧客就匆匆穿上夾克並戴上口罩。一些顧客說，他們很失望當局在假期前祭出這些措施。
39歲顧客金敏成（Kim Min-song，音譯）說：「年尾了，是時候見一見我們想念的人，現在卻無法好好這麼做。」
烤肉餐廳老闆李敏圭（Lee Min-gyu，音譯）表示，他在防疫限制放寬時雇用更多人、備好大量食材，準備迎接繁忙的年終，「現在一切突然改變，所有食材都沒動，人手太多」。
韓國政府表示，計劃給予小型店家老闆每人100萬韓元（約新台幣2.3萬元）。但李敏圭認為這項補償計畫金額不足，還不夠支付一名兼職員工的月薪。
小型企業與餐廳業者協會已發布一系列聲明抗議這項決定，並要求制訂措施來補償他們的損失。其中一個協會已宣示本週將發起集會。
根據韓聯社，韓國中央防疫對策本部通報，截至今天零時，韓國較前一天零時新增確診5202例，累計確診57萬5615例；同日新增52起死亡案例，累計病故4828例。現有重症患者共1022例，為疫情爆發以來第2高。
顧客片吉長（Pyeon Gi-jang，音譯）提到新規時說：「這讓人有點失望。但在COVID-19四處散播的時候，如果我們不遵守政府政策，損失會更大。」（譯者：楊昭彥/核稿：陳昱婷）1101221