【聖誕節】聖誕週末這樣渡過！飄雪景點＋美食大力獻給你

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包辦美食、逛街、聖誕佈置，以及雪花紛飛的就是位在桃園的華泰名品城。只需要不到一個小時的機捷、二十分鐘的高鐵就能輕易從雙北市到這兒，是適合情侶約會、姊妹淘拍照逛街的聖誕首選！在這耗上一個浪漫的晚上絕對不是問題，而這個夜晚可以先從華泰名品城內的「JK studio 義法餐廳」開啟～
炸魔鬼雞翅堪稱令人難以忘懷的一道前菜，濃郁的醬香以及微辣的口感，讓平常不嗜辣的小編也愛不釋手。肉質鮮嫩多汁，剛放入口內會充滿醬汁香氣，但只要一口咬下，便能跟裡頭的嫩雞肉達到完美平衡。這道料理不只正中小朋友的喜好，大人也絕對會愛上它！
聖誕節必點甜點就是它——古典巧克力。濕潤的布朗尼讓布朗尼愛好者為之瘋狂，不會甜膩也不會乾苦，搭配上頭的慕斯以及酸酸甜甜的果類，將這道甜點發揮得淋漓盡致，也同時為這次的聖誕大餐畫上美麗的句點。
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桃園｜聖誕去哪過－華泰名品城
華泰名品城今年重金打造了橫跨50～90年代的三大「新復古」電影級耶誕場景，即使沒有辦法出國，也能體驗美式聖誕節，可以逛街也可以拍攝美照的聖誕節，像是看透了女孩們的心思～城內也有許多工作人員發放紅、綠、白三種顏色的氣球，讓民眾能夠對萬聖節有更深度的體驗。若是民眾腿痠了想找地方歇歇腳，城內也有許多知名咖啡廳讓大家喝杯熱咖啡聊天充電。
>> 華泰名品城 官方網站
台南｜聖誕美食－碳佐麻里
台南的約會怎麼可以缺少台南美食？冬天是最適合吃燒烤跟火鍋的季節，要參加聖誕派對前，不妨先前往「燒烤界的南霸天——碳佐麻里」吃吃肉暖暖身子吧！食材新鮮、裝潢澎湃，滿足聖誕節想要有儀式感的朋友們。
碳佐麻里（圖片來源／IG @weieatfoodie）
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台南｜聖誕去哪過－奇美博物館
今年「聖誕週末」集結了超豐富的內容，除了不可或缺的巨型聖誕樹，還有聖誕大舞會、聖誕市集、音樂饗宴、舞蹈表演、星光電影、V&A國際特展、常設典藏推薦。聖誕老公公將帶領搖滾樂團熱情開唱，並舉辦遊行，小朋友們絕對要把握時機合照一張！「星光電影」播放英國熱門大片，例如：《哈利波特》、《納尼亞傳奇：獅子．女巫．魔衣櫥》。打造全台最富有文藝氣息的西洋聖誕節，活動將於12/18起連續兩個週末粉墨登場。
聖誕樹（圖片來源／奇美博物館）
奇美博物館表示，「2021聖誕週末」以年度大展《蒂姆．沃克：美妙事物》（Tim Walker: Wonderful Things）為發想，主題為「美妙聖誕」，希望在疫情籠罩的大環境下，仍然可以帶給民眾充滿希望的美妙事物，讓大家不用出國就能感受置身歐美的過節氛圍。該展為英國倫敦頂尖博物館「V&A」所策畫，內容原汁原味來自英國，因此聖誕活動特別營造「英國」情調，再加入「搖滾」風格增添輕鬆歡樂的氛圍。
（圖片來源／奇美博物館）
最後，詢問度超高的「聖誕市集」匯集高達80個攤位，許多異國美食、文創手作攤位都會在這邊與大家見面，朋友們可以喝杯溫暖的熱紅酒、熱可可，配上英國知名小吃炸魚薯條、英式傳統點心斯康，品嚐帶有節慶感的幸福滋味。
聖誕樹（圖片來源／奇美博物館）
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高雄｜聖誕美食－汕頭泉成
在地饕客激推的火鍋就在這裡奉上要過聖誕節的人們，它就是位在高雄中山橫路的汕頭泉成。泉成有多種湯底可以選擇，然而，必點的就是它們家的「扁魚湯」，如果第一次來不確定怎麼點，那就這樣點吧！泉成使用的醬料也非常特殊，使用傳承一甲子的沙茶醬加上蛋黃，蘸上剛涮好的肉讓聖誕節更加分！
汕頭泉成火鍋（圖片來源／IG @ab031222）
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高雄｜聖誕去哪過－漢神巨蛋
高雄漢神巨蛋讓你一秒入境飄著雪花的歐洲小鎮，這是今年超人氣的聖誕場景之一！而且直到2022年的情人節（2022/02/14），只要到了整點就會下雪，每日18～21每次飄雪10分鐘。聖誕廣場的天空中掛滿燈泡，配上十六米高的聖誕樹，讓人不能不被它吸引目光，且還一路亮到2022/02/28，讓你的整個冬天都被浪漫氛圍圍繞。另外，此次聖誕節活動也攜手邊緣工事的市集，直到2022/02/28，每逢星期五、六、日就會有大量的攤位就會在聖誕廣場與大家會面，陪伴大家度過一年一度最難忘的假期。
歐洲小鎮（圖片來源／漢神巨蛋）
聖誕廣場十六米高聖誕樹（圖片來源／漢神巨蛋）
聖誕小屋（圖片來源／漢神巨蛋） 鮮花店（圖片來源／漢神巨蛋） candy house（圖片來源／漢神巨蛋）
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原文出處 : ReadyGo 【聖誕節】聖誕週末這樣渡過！飄雪景點＋美食大力獻給你
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