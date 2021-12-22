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美國心臟協會（AHA）提出來的健康生活指引（Life’s Simple 7），直指高血脂、高血壓、高血糖、戒菸、運動、飲食、體重控制為常見的腦中風危險因子。林清煌醫師進一步指出，中風的首要戰犯是高血壓，第二戰犯是抽菸，抽菸已被證實明確增加中風機率，且菸癮越重機率越高，有抽菸者的中風機會是無抽菸者的三倍。每抽一根菸，就減少5至10分鐘壽命，從年輕抽菸到老，平均少十年壽命。
根據台灣腦中風學會登錄的資料顯示，中風患者中有抽菸者的比例為57.7%，即使是二手菸也會增加1/4的中風機率，男性又比女性高。
抽菸致癌、危害全身健康 染疫、重症率也高兩倍
林清煌醫師提到，菸品中的尼古丁、焦油、燃燒後的一氧化碳，都會危害健康，尤其抽菸過程中會釋放出上千種化學物質，其中數百種對身體有害，90幾種會致癌。林瑞泰教授進一步說明，抽菸會導致肺癌、喉癌、頭頸癌、食道癌等；尼古丁會使血管收縮、硬化，使血液濃稠，其他物質會影響神經、代謝異常、支氣管發炎、身體發炎，身體長期缺氧狀態也會增加自由基，容易致癌。
值得注意的是，研究指出抽菸者比一般人感染新冠肺炎的機率高出兩倍，抽電子菸更高達五倍。林清煌醫師說，研究中推測是抽菸者體內的ACE2接受體較多（新冠病毒進入人體的通道），因此加深染疫機率，患重症機率也都是兩倍以上。
小中風三次仍不戒菸 最後腎衰竭過世
有抽菸者，通常也容易有三高，林瑞泰醫師表示，可以藉由血壓、血脂、血糖的數值來評估自身狀況，因為菸品的危害基本上是全身性的，如果罹患高血壓又有菸癮，情緒差、睡不好的情況下，就很容易中風。他曾收治過50多歲的男子，已經小中風過三次仍不願意戒菸，全身血管都已受到影響，氣管也不好，最後因腎衰竭過世。林瑞泰醫師強調，「中風送醫的患者，第一道治療指引一定就是戒菸」。
戒菸4年中風風險消失 5年降低罹癌機率
至於抽菸對健康的危害，林清煌醫師說，只要立即戒菸就可以逆轉。研究指出，戒菸1年後心臟病的機率明顯降低、2到4年中風再發風險會消除、5年罹癌機率降低，因為戒菸之後，身體每分每秒都在積極修復。他常跟患者說，「抽菸者與戒菸者每年中風再發的機率差約10%，如果不戒菸，10年之內中風絕對會再找上你」。這不是要恐嚇患者，而是因為門診中實在看過太多心存僥倖的患者，最後卻遺憾收場，悔不當初。
五旬男小中風 戒菸後展開新人生
林清煌醫師分享，曾收治一位50多歲的台商，因工作需求應酬、抽菸樣樣來，一次小中風造成右側手腳麻木，他勸患者戒菸，不然辛苦打下的事業版圖將付諸東流。台商隔天立刻戒菸，並且落實簡單生活七件事，每天跑6公里，甚至開始攀登百岳。人生際遇因為中風後的立即戒菸反而變為更好，事業也蒸蒸日上。
戒菸永遠不嫌晚 撥打免費專線
全球已有共識，吸菸對健康有害，林瑞泰醫師說，只要肯改變，隨時不嫌晚。不僅心臟科、神經內科、家醫科、新陳代謝科都可以開藥幫助戒菸，全台有四千多家的戒菸門診與藥局，也都能提供協助。不知該如何開始，也可以撥打免費戒菸專線0800-636363，想知道更多預防腦中風的知識也可以至腦中風學會官方網站，獲得相關資訊（https://www.stroke.org.tw/GoWeb2/include/index.php?Page=8-2）。
資料來源：健康醫療網 簡單生活七件事(六)戒菸永遠不嫌晚 逆轉中風危機
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊