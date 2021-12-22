楊文科挺居住正義 新竹縣推囤房稅

新竹縣政府表示，新竹縣這幾年人口成長快速，尤其竹北地區，針對外界持續關注囤房稅議題，為抑制短期炒作不動產，打擊惡意囤房，新竹縣長楊文科昨(21)日在主管會報上宣布將推動囤房稅。楊文科說，縣府對房屋不合理飆漲要有因應對策，希望大家住得起，買得起，達到安居樂業的目的。囤房稅議案近期將送新竹縣議會審議，預計最快111年7月實施，112年房屋稅開徵適用，將針對住家非自住用房屋訂定差別徵收率，加重多屋者持有成本，以符合量能課稅並落實居住正義。
記者蔡孟尚/綜合報導
2021-12-22 09:59:49
新竹縣政府稅務局說明，住家用房屋分為自住用及非自住用，目前新竹縣自住用房屋徵收稅率為1.2%(以自然人本人、配偶及未成年親屬全國合計3戶為限)，非自住用房屋徵收稅率為1.6%。近期因部分地區房地產價格飆漲，一般受薪階層越來越無法負擔，年輕人亦難以成家，可能造成更多社會問題，為促使房價合理，對於持有新竹縣非自住用房屋者，將按持有戶數多寡訂定差別稅率，讓持有非自住用房屋較多者，加倍負擔房屋稅，期能釋出更多房屋，解決民眾住的問題。
楊文科說，新竹縣非自住用房屋徵收率採差別稅率政策，將以住家｢非自住用｣房屋5戶以下每戶採2.4%、6戶以上每戶採3.6%稅率課徵，經統計目前本縣非自住用應稅房屋共13,034戶分別由8,743人持有(自然人持有5戶以下有7,125人、6戶以上有127人；非自然人持有5戶以下有1,345人、6戶以上有146人)，此項政策影響較大的對象是個人及法人持有多戶房屋者(其中個人最多45戶、法人最多150戶-建商待售)，約占全縣房屋戶數4.44%，至於3戶以內自住用房屋及其他營業用等房屋，合計約95.56%完全不受影響。
另外，為避免對持有多戶房屋，但非以囤房為目的者造成傷害或轉嫁給租屋者，針對公有房屋供住家使用、經勞工主管機關核發證明文件之勞工宿舍、公立學校之學生宿舍BOT案、公同共有房屋、營利事業所有地上房屋無償供員工停車使用、起造人持有待銷售住家用房屋於一定期間內未出售者、出租供符合租賃住宅市場發展及管理條例第17條第1項規定之租賃住宅於租賃期間之房屋等，將排除適用並參考其他縣市作法另訂其徵收率，相關議案將會儘速送至新竹縣議會審議通過後再實施。