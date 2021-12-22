公投慘敗喊「不同意你們的不同意」！李來希不認自己崩潰
國民黨在四項公投案中慘敗，黨內檢討、找戰犯聲浪四起。對此，去年甫遭國民黨停權的全國公務人員協會榮譽理事長李來希，也直言自己「不同意妳們的不同意」。不過有媒體形容李來希「崩潰」，李來希今（22）早解釋，只是表達自己的想法，「談不上什麼崩潰」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-22 10:51:32
李來希在公投過後先發文砲打新北市長侯友宜「回家最好」，直呼「我們在前方扛著車輪衝鋒陷陣，你卻在後方拿車輪躲雨躲箭？過去這麼多年，我們在街頭揮汗流血苦撐，在帳篷內絕食挨餓，從來沒有看到你的身影，連一句慰勉的話都沒有，作為參與實際抗爭的受難人之一，真的不能無感，實在不曉得要說些什麼？就只能叫你回家吧！」
隨後李來希又說，「支持萊豬進口，不吃萊豬！支持國產高端，不打高端！我也不同意妳們的不同意！不同意！不同意！不同意！帶種吃萊豬手臂留給高端！」
連續對公投表達看法，有媒體以「李來希崩潰」報導，李來希今（22）早又在臉書發文表示，「我只是表達自己的想法而已，談不上什麼崩潰！」認為媒體的說法「言過其實了」。更感性透露，想到一路跟隨自己抗爭的戰友過世，「想起斯人，不勝唏噓，這才是讓我崩潰的事！」（編輯：倪浩軒）