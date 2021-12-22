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楊丞琳入手！此生必買的老花包　Logo經典從這5款收藏起

▲此生必買的5款經典老花包，連楊丞琳都有入手。（圖／翻攝自各品牌官網）
▲此生必買的5款經典老花包，連楊丞琳都有入手。（圖／翻攝自各品牌官網）

文/閨蜜旅代購

2021-12-22 17:48:06

不分年齡也絕對不退流行的老花包，絕對是大家首要收藏的精品之一，今年復古風潮再度席捲，老花經典包討論度居高不下，DIOR的OBLIQUE圖騰、CELINE的TRIOMPHE系列，都是近期年輕人最愛的老花包代表，各種變化的MONOGRAM系列也漸漸成為新潮流趨勢，還不知道如何買精品包的話，就選雋永的老花吧！

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▲TRIOMPHE CANVAS馬鞍包。（圖／翻攝自CELINE官網）
▲TRIOMPHE CANVAS馬鞍包。（圖／翻攝自CELINE官網）
1. CELINE / TRIOMPHE CANVAS馬鞍包
官網定價：NT$52,000元

CELINE推出的FOLCO包也是熱門馬鞍包之一，CELINE經典TRIOMPHE CANVAS系列裡，一直都以經典不敗的復古滿版CELINE凱旋門老花著稱，頂級植鞣皮革散發出獨特的復古風味，人間芭比之稱的BLACKPINK Lisa、楊丞琳也是這款FOLCO包的愛好者，CELINE的FOLCO容量能滿足東西多的女孩，無論是實用性和時尚美感都超值得購入。

▲DAUPHINE MM包。（圖／翻攝自LOUIS VUITTON官網）
▲DAUPHINE MM包。（圖／翻攝自LOUIS VUITTON官網）
2. LOUIS VUITTON / DAUPHINE MM包
官網定價：NT$113,000元

藝術總監Nicolas Ghesquière在2019早春系列重新打造的Dauphine包，經典的老花設計，採用雙色高質感牛皮，金屬的LOUIS VUITTON Logo磁扣和金色鍊條，都賦予這款傳統包嶄新的意義，硬挺的包款背起來幹練又有優雅的魅力，內裡採用兩個分隔夾層，容量非常足夠！

▲迷你GG緹花肩背包。（圖／翻攝自GUCCI官網）
▲迷你GG緹花肩背包。（圖／翻攝自GUCCI官網）
3. GUCCI x BALENCIAGA / 迷你GG緹花肩背包
官網定價：約NT$78,000元

GUCCI x BALENCIAGA兩大品牌的超強聯名，買起來CP值超爆高，經典的BALENCIAGA沙漏包一直都是時尚圈的愛包之一，耀眼的B字母金屬扣飾，也是沙漏包最具特色的地方，這次搭上GUCCI的經典雙G Logo老花圖騰，皮革還採用對環保友善的材質，這款包一推出就成為大家爭相收藏的包款啊！

▲LE MONOGRAMME 經典老花愛心包。（圖／翻攝自SAINT LAURENT官網）
▲LE MONOGRAMME 經典老花愛心包。（圖／翻攝自SAINT LAURENT官網）
4. SAINT LAURENT/ LE MONOGRAMME 經典老花愛心包
官網定價：NT$35,800元

SAINT LAURENT現任設計師Anthony Vaccarello將經典的CASSANDRA MONOGRAM，以新名字系列重新回歸2021的秋冬時尚圈，正反交錯的YSL經典Logo字，搭配上棕色的植物鞣製皮革，古銅色的扣環也讓整體更具有復古的感覺，全新系列有各種不一樣的包款設計，無論是小廢包到容量大的公事包、旅行袋等，絕對滿足各種場合所需，其中很推BLACKPINK Rose的同款愛心包，可愛的造型不管什麼穿搭都很實搭！

▲BOOK TOTE托特包。（圖／翻攝自DIOR官網）
▲BOOK TOTE托特包。（圖／翻攝自DIOR官網）
5. DIOR / BOOK TOTE托特包（大）
官網定價：NT$99,000元

DIOR超經典的OBLIQUE緹花設計，創意總監Maria Grazia Chiuri將之運用在各種包款上，而其中最實用也最輕便的BOOK TOTE包也是大家愛用款之一，硬挺的復古風托特包，包款正面還綴以「CHRISTIAN DIOR」標誌，精湛工藝的刺繡也讓包的質感大大提升，除了經典的藍色，2020秋冬甚至還推出了奶茶色，喜歡大包款的你必收！

本文出自閨蜜旅代購

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