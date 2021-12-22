因應國人返台高峰　新北啟動「平寧計畫」嚴防破口

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侯友宜說，上次 Delta病毒就有很多是陰轉陽的個案，雖然這次的春節專案都做2次的PCR快篩，確定陰性才能返家自主管理，但不代表就絕對沒問題，回家自主管理後還是有可能出現陰轉陽，最重要的還是要落實防疫；並宣布29區啟動「平寧計畫」，市府必須嚴陣以待，以積極的作為嚴防破口。
衛生局長陳潤秋表示，已媒合新店耕莘醫院、亞東醫院、新北聯醫三重院區、輔大醫院、恩主公醫院、淡水馬偕醫院、台大金山分院到檢疫旅館採檢；春節專案採取A、B、C各類方案的檢疫民眾核酸檢測（PCR），20日共採檢213人、21日256人，全數都是陰性，也透過系統確認家人的疫苗接種記錄。
民政局長柯慶忠報告，截至21日止，採取C方案7+7進入新北社區居家檢疫人數共118位，都由專車接送回社區，將落實關懷追蹤，積極訪查避免成為防疫破口；交通局長鍾鳴時補充，已規劃300輛防疫計程車及10輛防疫大巴士，並在板橋江翠重劃區設接駁站，提供大巴士轉乘防疫計程車。
觀旅局長蔣志薇表示，32處防疫旅館提供3002個房間，目前入住率74%，防疫旅館從業人員97.36%完成接種第2劑疫苗，未完整接種第2劑人員，將定期快篩或暫調非第一線人員；春節專案將加強稽查頻率，及檢查從業人員疫苗接種證明，也督導防疫旅館加強易感染場所的清潔消毒，落實控管各防疫動線。