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因應國人返台高峰　新北啟動「平寧計畫」嚴防破口

▲新北市長侯友宜表示，市府團隊整合跨局處的力量，從民眾入住防疫旅館到返家居家檢疫，都將嚴格落實管理，守護國內穩定疫情。（圖／新北市政府警察局提供）
▲新北市長侯友宜表示，市府團隊整合跨局處的力量，從民眾入住防疫旅館到返家居家檢疫，都將嚴格落實管理，守護國內穩定疫情。（圖／新北市政府警察局提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-12-22 18:40:35

因應國人的春節返鄉潮，中央從14日開始啟動「7+7」的檢疫方案；新北市長侯友宜強調，農曆春節是返鄉人潮的高峰，面對Omicron變異株在全球蔓延，千萬不能大意，也擔心桃園及台北市防疫旅館的群聚事件重演，因此要求觀旅局負起監督的責任。

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侯友宜今（22）日指出，春節專案的首批「7+7」方案，新北已有118人返家居檢，對地方而言是一大考驗；尤其近日桃園及台北市發生防疫旅館的群聚感染事件，市府將整合跨局處力量，從防疫旅館嚴格落實「紅、黃、綠區」場域風險控管，到民眾返家居家檢疫後加強關懷及追蹤查訪，緊盯每項環節。

侯友宜說，上次 Delta病毒就有很多是陰轉陽的個案，雖然這次的春節專案都做2次的PCR快篩，確定陰性才能返家自主管理，但不代表就絕對沒問題，回家自主管理後還是有可能出現陰轉陽，最重要的還是要落實防疫；並宣布29區啟動「平寧計畫」，市府必須嚴陣以待，以積極的作為嚴防破口。

衛生局長陳潤秋表示，已媒合新店耕莘醫院、亞東醫院、新北聯醫三重院區、輔大醫院、恩主公醫院、淡水馬偕醫院、台大金山分院到檢疫旅館採檢；春節專案採取A、B、C各類方案的檢疫民眾核酸檢測（PCR），20日共採檢213人、21日256人，全數都是陰性，也透過系統確認家人的疫苗接種記錄。

民政局長柯慶忠報告，截至21日止，採取C方案7+7進入新北社區居家檢疫人數共118位，都由專車接送回社區，將落實關懷追蹤，積極訪查避免成為防疫破口；交通局長鍾鳴時補充，已規劃300輛防疫計程車及10輛防疫大巴士，並在板橋江翠重劃區設接駁站，提供大巴士轉乘防疫計程車。

觀旅局長蔣志薇表示，32處防疫旅館提供3002個房間，目前入住率74%，防疫旅館從業人員97.36%完成接種第2劑疫苗，未完整接種第2劑人員，將定期快篩或暫調非第一線人員；春節專案將加強稽查頻率，及檢查從業人員疫苗接種證明，也督導防疫旅館加強易感染場所的清潔消毒，落實控管各防疫動線。
 

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