媳婦獨力準備拜拜供品！公公見「佛桌景象」罵：會遭天譴
若長輩格外注重傳統習俗，拜拜菜餚料理起來將格外費事，更可能吃力不討好。就有位媳婦無奈表示，婆婆過世後，準備供品的重責大任就落到她身上，沒想到第一次準備的「佛桌供品」，就被公公火冒三丈大罵：「這樣會遭天譴」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-22 21:46:53
原PO在論壇《匿名公社》上發文提到「老公家很重傳統，過去拜拜都要『三牲四果十二菜碗』，但去年婆婆過世後，這重責大任直接變我扛，偏偏我就不會煮飯，於是我去買了自助餐來擺，三牲改成果凍三牲，酒改成汽水」。
沒想到公公看到佛桌的景象後，立刻火冒三丈飆罵原PO「妳會遭天譴，會害這個家衰落！」有了這次經驗後，原PO開始學習做菜，近期到了冬至更煮了一鍋鹹湯圓，還加了芋圓增添風味，想到仍被公公嫌棄「湯圓哪有鹹甜混合的，拿去拜拜會害祖先生氣」，讓身為媳婦的她好無奈「總之就是被嫌個半死」。
詳細遭遇曝光後，也有不少網友感慨回應「會拜就要偷笑了還嫌東嫌西！這太不通人情了」、「媳婦難當而且男方家庭似乎很傳統」、「應該是先請教公公，連老公也一起帶去會比較圓場面」、「老公都沒幫忙說話嗎」。（編輯：潘毅）