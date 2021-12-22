可惜！公布入圍短名單　鍾孟宏《瀑布》無緣奧斯卡

第94屆奧斯卡頒獎典禮將於明年3月27日舉行，今（22）日公布入圍短名單，導演鍾孟宏執導的《瀑布》代表台灣出征，但未入圍最佳國際影片獎，這也是鍾孟宏繼《陽光普照》後再次挑戰奧斯卡失利。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-12-22 22:28:35
《瀑布》號稱是鍾孟宏最溫柔有力的作品，在今年金馬獎奪下4項大獎，順利將賈靜雯送進金馬殿堂，成功封后。除此之外，《瀑布》還獲得威尼斯影展「地平線單元」競賽入圍、多倫多影展邀約的肯定，鍾孟宏曾接受媒體採訪時表示台灣要前進奧斯卡是一件很困難的事情，「那是一個很痛苦的過程，因為你知道很難，還是有期待，但公布前是非常煎熬的，拍電影都需要祝福。」
最終晉級15強最佳國際影片獎短名單中，僅剩3部亞洲電影，包含導演巴沃邱寧多傑（Pawo Choyning Dorji）的《不丹是教室》、日本導演濱口龍介的《在車上》（Drive My Car）和伊朗導演阿斯哈法哈蒂（Asghar Farhadi）的《我不是英雄》（A Hero）。其中《不丹是教室》導演巴沃邱寧多傑是一位台灣女婿，該片耗時1年多拍攝，拍攝場景偏遠，電力還要靠劇組自行架設太陽能板，大型器材只能靠直升機運送，整個過程相當辛苦。