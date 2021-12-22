《尼羅河謀殺案》遠赴埃及取景　超強卡司齊聚飆戲

二十世紀影業年度開春大片《尼羅河謀殺案》是五度問鼎奧斯卡、本屆呼聲最高大導肯尼斯布萊納繼席捲全球票房的《東方快車謀殺案》後，打鐵趁熱再度自導自演、化身史上最暢銷小說作家阿嘉莎克莉絲蒂筆下的經典神探白羅，並以耳目一新的風貌重現1978年原版推理燒腦神作，精心打造全球影迷和書迷千呼萬喚的經典續篇。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-12-22 22:41:11
神探白羅搭完橫越歐陸的東方快車，又登上世界最長之河尼羅河的「卡納克號」遊輪，他受到神祕邀請並結識一對蜜月中的郎才女貌新婚夫妻，竟也再度遇上離奇凶殺命案，令他的獲邀頓時事有蹊蹺暗藏玄機。繼承億萬財產的富家女是否錯嫁渣男惹殺機？在上流社會的衣香鬢影和杯觥交錯之中，白羅必須從人人有動機、個個有嫌疑的眾多賓客裡找出真兇。除了引人入勝的懸疑劇情前提，遠赴埃及實地取景、揭開尼羅河神秘面貌的濃厚異國風情和壯麗絕美景色，也令人心醉神迷神往不已，不只在大銀幕上偵破兇案，也一併把世界最大奇觀盡收眼底。
延續《東方快車謀殺案》眾星雲集的金獎級堅強卡司，《尼羅河謀殺案》的好萊塢頂尖黃金陣容飆戲不惶多讓，包括《神力女超人》美艷票房女星蓋兒加朵、《紳士密令》男星艾米漢默、《驚奇隊長》金球獎影后安妮特班寧、《黑豹》潛力新星莉蒂西亞萊特、《權力遊戲：冰與火之歌》蘿絲萊斯利和《性愛自修室》艾瑪麥基和等知名演技派，顏質演技都高到破表，鼎力使阿嘉莎克莉絲蒂名著中的經典角色活靈活現躍上銀幕。