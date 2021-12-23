元旦起雞蛋噴印溯源標示　每顆蛋具完整業者資訊

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蘇貞昌說，台灣日產量2400萬顆的國產雞蛋，在市售散裝雞蛋黏貼溯源標籤部分覆蓋率達100%，並清楚標示生產日期。另外剛出爐的公投，也顯示國人對政府在萊豬開放進口後的食安把關措施深具信心。
四大公投上周結果出爐，其中反萊豬案不同意票大於同意票。蘇貞昌指出，政府對此確實做到「清楚標示，萊豬沒來，有萊必追」，一方面依科學證據，接軌國際標準，讓台灣經貿走進國際；另一方面為國人安全、健康嚴格把關，並為提升國內養豬產業轉型升級，繼續努力。
不過近期國內農產品在市場販售端，出現被國外進口產品混裝情形。蘇貞昌表示，我國遵守世界自由貿易機，國外進口產品也應查驗清楚，請財政部、經濟部、法務部、衛福部食藥署及公平交易委員會等相關部會務必拿出辦法。
至於肖業者混裝越南茶與台灣茶，卻標示為台灣茶。蘇貞昌說，外國進口茶混充本國優良茶有段時間，農委會及衛福部分兩階段勾稽查緝相關業者，第二階段還以秘密客方式進行查緝，查獲比例分別為14.2%及29.5%，仍相當高。
蘇貞昌說，混充茶不僅違法且暴利，更涉及偽造文書、偽造商品檢驗標識等刑責，請法務部及警政署依法嚴查嚴辦；國人如進行舉報，也應給予獎勵。農曆春節將至，行政院食品安全辦公室等單位也應啟動機制，並嚴格執行。