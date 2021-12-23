日職／郭俊麟好友年薪1億 超商終於可以不看價錢小奢侈
日本職棒（NPB）各隊陸續和陣中選手完成談約。23日根據《Sponichi》報導，和中華職棒富邦悍將投手私交非常好的西武獅後援投手平良海馬，季後獲得球隊加薪到1億元晉身「億元男」殊榮，受訪時笑說去便利商店終於可以小奢侈了。
記者黃泓哲/綜合報導
2021-12-23 14:45:48
22歲的「海馬boy」近年站穩西武獅後防主力，本季出賽62場，拿下3勝4敗、21中繼和20次救援成功、防禦率0.90的超鬼神佳績，並且在7月1日對戰軟銀的比賽達成連續39場出賽未失分的日職紀錄，同時達成太平洋聯盟史上首次的20中繼、20救援「雙20」紀錄，是非常成功的一個球季。
季後平良海馬獲得西武獅球團肯定，加薪5800萬日圓，2022年球季年薪1億日圓，正式成為「億元男」。平良海馬笑說自己平時不會購買高價奢侈品，加薪後現在可以去便利商店應該可以不看價錢小小奢侈一下，並表示2022年球季的目標依舊是防禦率低於1。
10月23日平良海馬在東京都內的醫院進行右腳踝手術，雖然術後跟著球隊秋訓，但11月患部受到細菌感染再度住院，23日是利用視訊設備和球隊遠端進行換約。