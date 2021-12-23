COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

日職／郭俊麟好友年薪1億　超商終於可以不看價錢小奢侈

▲西武獅後援投手平良海馬。（圖／取自西武獅官方推特）
▲西武獅後援投手平良海馬。（圖／取自西武獅官方推特）

記者黃泓哲/綜合報導

2021-12-23 14:45:48

日本職棒（NPB）各隊陸續和陣中選手完成談約。23日根據《Sponichi》報導，和中華職棒富邦悍將投手私交非常好的西武獅後援投手平良海馬，季後獲得球隊加薪到1億元晉身「億元男」殊榮，受訪時笑說去便利商店終於可以小奢侈了。

我是廣告 請繼續往下閱讀
22歲的「海馬boy」近年站穩西武獅後防主力，本季出賽62場，拿下3勝4敗、21中繼和20次救援成功、防禦率0.90的超鬼神佳績，並且在7月1日對戰軟銀的比賽達成連續39場出賽未失分的日職紀錄，同時達成太平洋聯盟史上首次的20中繼、20救援「雙20」紀錄，是非常成功的一個球季。

季後平良海馬獲得西武獅球團肯定，加薪5800萬日圓，2022年球季年薪1億日圓，正式成為「億元男」。平良海馬笑說自己平時不會購買高價奢侈品，加薪後現在可以去便利商店應該可以不看價錢小小奢侈一下，並表示2022年球季的目標依舊是防禦率低於1。

10月23日平良海馬在東京都內的醫院進行右腳踝手術，雖然術後跟著球隊秋訓，但11月患部受到細菌感染再度住院，23日是利用視訊設備和球隊遠端進行換約。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
歷年哪一組韓流元旦戀人最吸睛？

歷年哪一組韓流元旦戀人最吸睛？

繼續作答
即時
推薦閱讀