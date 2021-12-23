特企／新莊副都心迎中央地方加持　對坐東區門戶雙共榮！

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從交通條件來看，新莊副都心擁有「三高、三快、三捷」，透過中山高、汐五高架、五楊高架，加上環狀線、機場捷運及中和新蘆線三大捷運路線匯聚，與台一線、台64、65線，加上占地1.5公頃的交通轉運站預定明年初招商，未來聯外交通順暢，可快速串聯北台灣產業軸線為產業發展打造良好動能。
國門之都地貌新生 商辦聚落成形
除了中央看好新莊潛力，率先將中央合署大樓遷入，引入高知識菁英分子進駐，新北市首長侯友宜自上任以來，也力推國門之都新莊副都心，將新莊副都心推升至行政中心樞紐，和新板特區、三重第二行政中心並駕齊驅，加上副都心正處三環六線軌道系統核心，亦有先天環境優勢，政府開路、民間企業自然順勢投入資源，從紡織股王儒鴻、上市櫃的KD科定、佳能企業，到揚名海外的夏姿集團，通通有志一同相繼選址於此設立企業集團總部。
新莊不僅具備建設、產業硬實力，新莊副都心綠地景觀，也為區域增添休閒機能，像是兼具親水、生態、休憩、滯洪功能的塭仔底溼地公園，以及被譽為台灣「清溪川」的中港綠堤乘載了新莊的記憶與故事，並以光、水、風、綠四大主題，提供水岸綠廊的優質生活環境。
搶先將集團總部遷移至新莊副都心的中悦建設機構悦萊建設總經理翁茂槐表示，中悦建設機構向來擅長整合區域開發，以桃園上南崁地區為例，中悦耗時20年打造13座名邸創作出知名「中悦村」，看好新莊副都心的發展，中悦已先後在區域內購置10塊以上的基地，規劃興建7棟商辦、3棟住宅建築產品，預期將一舉更新區域地貌，形塑更具價值性、領航雙北之國際聚落。
近期即將推出新莊指標百坪御邸案「檀悦」，位於國家電影文化中心第一排，全案以紐約時尚當代美學打造，為中悦美學轉型力作，採30層SRC鋼骨建築，純住宅規劃，據了解，已有不少中悦粉絲詢問，期待搶先入主中悦最近台北的一次，此外，品牌A辦力作「寰宇1號」也即將完工，基地近機捷A3站、正對凱悦嘉軒酒店，基地達1303坪，以9米挑高門廳搭配旗艦總部梯廳，並取得智慧建築、綠建築雙黃金認證。
檀悦 接待會館：新北市新莊區榮華路二段175號