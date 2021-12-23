成州國小攜手扶輪社辦新住民華語課程 學員吃湯圓慶冬至
《四方報》報導，12月21日是冬至，對許多外國人和新住民而言，也是體驗華人文化的好機會。21日，成州國小舉辦新住民華語課程，學校特別端出熱騰騰的紅湯圓，搭配學校推動食農教育種植的茼蒿，與外籍學員一起分享，感受冬至氣氛，碗裡的紅綠配色也十分應景即將到來的聖誕節，不少新住民學員們紛紛直呼「真好吃」。
記者李芷涵/綜合報導
2021-12-23 21:07:20
新住民擁有與國人不同的文化和語言背景，來台後常常因語言隔閡面臨生活中的大小困難。為了讓更多新住民有學習華語的資源，國際扶輪3490地區新北市第二分區，主動與新北市政府合作，提報「新北市新住民華語學習支持計畫」，獲國際扶輪基金會贊助200萬元推動方案，期盼共創多元友善的環境。當天課程活動包括板橋扶輪社汪社長忠平、前社長陳瑤國及秘書饒吳冠都到場為學員支持打氣。
新北市推動2030新住民十年政策，包括「樂學一條龍」、「樂業一條龍」和「樂活一條龍」三大方向，其中「樂學一條龍」致力於在升學進修上提供新住民最多元免費線上及實體終身學習課程及補校到大學升學管道，開辦新住民語文課程從國小至高中不間斷等。
新北市擁有11萬新住民人口，是全國最大的國際城市，新北教育局表示，市府致力於推動新住民友善的政策，適逢12月18日國際移民日，教育局特別感謝扶輪社協助推動「新住民華語學習支持計畫」，以教材研發、教師培訓、課程推廣三階段推動，提升新住民華語學能力。今年已經補助15所學校開設25個新住民華語班，讓400位學員修習72小時語言的課程，對課程資源感興趣的朋友也都可以到「新北市新住民好學平台」網站之語文學院中搜尋就近場次報名。