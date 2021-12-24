高鐵「詭異設計」曝光！他愣：會用的人超缺德 乘客崩潰
高鐵是台灣南北往來重要的大眾運輸工具，北高只需90分鐘，大幅度縮減通勤的時間，常常是許多人返鄉交通工具的首選。不過，近日就有網友分享高鐵車廂內的設計令他不解，甚至直言使用的人真的非常自私缺德，貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-12-24 10:07:53
原PO在PTT貼文指出「剛剛搭高鐵遇到這個情況，前排一位3、40歲的女生，一上車到她座位就把B、C兩個座位椅背都壓到最低，然後就開始滑手機，我到站後，即使同排乘客腳縮到最後，我還是很難過去，最後是我同排乘客直接把前排座椅豎直（前排女生剛好不在座位上）我才順利過去」。
「會把椅背壓到這麼倒的人是缺德自私，還是既然高鐵座椅這樣設計，這就是她的權利？想問高鐵是不是該設計座椅的調整功能，改成列車進站前廣播的同時，列車長可以控制將全車的椅背都豎直，方便下車的乘客移動，列車出站啟動後乘客才能再調整椅背」。
貼文一出，網友紛紛回應「這就是高鐵設計啊＝＝出聲請人家往前不就好了....」、「你要下車跟他講一下不就好了....」、「高鐵設計完全沒問題好嗎？這也是乘客權利，想要舒適去搭商務艙」、「經濟艙就這樣，椅背設計那樣，有買票的乘客就能用」、「這是她的權利，只是觀感不佳罷了」、「還有你真的覺得不舒服就去買商務艙，沒錢就將就....設計就那樣」、「原始設計就這樣，那就是乘客權益，不可能因為這樣車廂都換新椅子吧」。（編輯：張嘉哲）