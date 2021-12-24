歐德集團募集千份禮物　手護星願歡度耶誕

2021年不只全球陷入疫情延燒困境，連台灣也受到威脅，各行各業嚴重受創，很多社福單位也因此受到波及，募款不如往年，可是在這麼困難的時刻，歐德集團自2008年起舉辦手護星願活動，至今邁入第14年仍不停歇，在愛心大使-張文綺及歐德傢俱、優渥實木共同號召下，一個月內募集到1000份耶誕禮物，希望透過愛的禮物，化成鼓舞與希望的力量，陪伴孩子們渡過溫馨的耶誕節。
生活中心/綜合報導
2021-12-24 19:00:00
歐德集團「2021 手護星願 希望無限」這次捐贈的社福單位為「愛希望關懷協會」、「沐風關懷協會」、「中華愛悅公益慈善協會」、「台灣兒童少年希望協會」與「新北市自閉症協進會」的孩子們，並於12月23日於優渥實木x巧寓舍計咖啡體驗館舉行捐贈儀式，邀請愛希望創辦人吳鳳梅、理事長蕭仕銘、新北市自閉症協會李宜芬組長、愛心大使張文綺和孩子蒞臨參加，歐德集團馬國慶副董事長表示:「簡單的事重覆做，就是不簡單，希望透過小小的禮物可以引來社會大眾對弱勢孩子更多的關懷」。一份禮物一份鼓舞的力量，透過一份禮物就能把愛傳遞到各地，歐德集團將秉持不變的心，繼續為需要扶助的孩子盡一份心力。
「愛希望關懷協會」吳鳳梅創辦人表示：「這是第二次與歐德集團合作，全台14個課輔點，共386位孩子完成星願，收到愛的禮物，非常感謝歐德同仁的溫情付出」。也是第二次跟歐德集團合作的「新北市自閉症協進會」李宜芬組長表示:「今年冬天雖然很冷，但孩子內心卻是溫暖的，因為有你們」。
愛心大使張文綺則提到孩子的星願很特別，運動用品很多，表示大家都充滿活力；功課壓力也大，紓壓玩具不少；有的禮物是整箱飲料、餅乾，是希望跟朋友分享，更多孩子想要的是保暖毯，可以陪他們度過寒冬，讓她好感動也好心疼，捐贈儀式也準備小禮物的她，希望每年都能參加。
為了讓孩子有個不一樣的耶誕節，安排「木作森活小小館長」活動，小朋友穿上圍裙，為自己的「森活小鳥」彩繪上色，透過木育講師的帶領，享受手作樂趣，孩子們興奮的說:「今天真好玩!木頭玩具摸起來好舒服，每個人畫的森活小鳥都不一樣好可愛。」最後每個孩子都獲得小小館長證書，歐德馬國慶副董事長表示「長大後拿著證書，來歐德求職可以加分喔!」讓孩子們度過充實又快樂的一天。
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