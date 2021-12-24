台中年交易量叩關5萬棟　2021房市「3王」出爐

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房市多頭氣盛，北屯區無疑是台中房市最火的地區，擁有機捷特區、單元12重劃區、廍子重劃區等大規模開發題材，今年房市交易量也持續高居台中之首。根據11月以來的買賣移轉棟數資訊顯示，北屯今年來交易7964棟，
其中，明星14期重劃區座落在北屯區北側，區域涵蓋洲際棒球場，以及興建中的台中巨蛋、漢神百貨，其ㄇ字型腹地環繞在11期重劃區沿線，等於坐擁豐富綠地資源，又有成熟商圈加持，被購屋族視為「新興隱富聚落」。
區域指標新案「泓瑞崇德薈」，座落於仁美國小明星學區內，基地1743坪，規劃1～3房、21～35坪，總戶數313戶。位於11期、14期重劃區交界處，又鄰近未來漢神百貨，對北屯在地與台中其他區域的人來說，確實非常有吸引力。
2021年來台中房市新案價格跳升快速，有部分原因是反映土地及營建成本，但有部分原因也是房市買氣居高不下，造成的助漲效果，其中，東區房價跳升又最為明顯，實價登錄幾乎是一口氣從2字頭衝到4字頭。
業界分析，東區是台中發展較早的地區之一，過去因市容街景老舊破敗，屋齡普遍偏老舊，使得房市發展走向蕭條沒落；直到台中市府在東區實施幾項改造東區新政策，加上民營開發商點火也進一步加溫東區房市，才徹底翻轉東區命運。
東區民營投資先有4年前南山人壽攜手秀泰影城集團打造的「秀泰廣場」，為東區展開嶄新契機，緊接著三井集團也預計在台糖湖濱生態園區，打造佔地4.36公頃的LALAPORT商場，都將再度為東區注入一股活力，大幅提升商業機能發展。
區域指標新案豐邑機構第三期「浩瀚湖濱城」，基地面積達3560坪，正對三井LaLaport，全案規劃2～4房、25-50坪住商混合型產品，總戶數624戶住家、28戶店面、450戶辦公室，每坪開價45-50萬元，總銷破百億，無論是單價或總銷均創下區域新高。
南區生活圈涵蓋大片綠園道、商圈、明星學府，已為當今自住客嚮往的居住環境，但因舊城區開發飽和、新案釋出少，供需失衡的情形也反映在新案銷售速度上。
統計市調資訊可以發現，今年第二季以來南區新案大爆發，總銷甚至超過130億，且案案創下熱銷佳績，包括：在疫情期間推出的立彩時山、大熊熊PRO、聚富滿滿等，都在短時間內寫下完銷佳績。
專家則認為，南區房市利多源源不絕，除了在地剛性需求熱絡，又有看好13期重劃去的「卡位型」買盤，讓整體房市呈現「叫好又叫座」。
區域指標新案坤聯發「工學匯」，基地面積約625坪，座落在工學路靜巷向內，全案規劃2～3房、24～35坪，總戶數126戶，戶戶雙面採光，並採用日本原裝進口國際牌廚具、衛浴，以及日本第一品牌KVK建材。
同樣看好南區居住氛圍，台中品牌建商富宇機構於「國圖館特區」買下千坪大基地，周邊環繞南平公園、江川公園、綠園道等綠地資源，距離不遠處還有國立公共資訊圖書館，文教氣息濃厚，該案預計將推出2～4房產品。
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