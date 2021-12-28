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天天打哈欠覺得累！這三招揪出你是不是「慢性疲勞」

▲天天打哈欠覺得好累！三招揪出你是不是「慢性疲勞」。（圖／ingimage）
▲天天打哈欠覺得好累！三招揪出你是不是「慢性疲勞」。（圖／ingimage）

記者劉雅文／台北報導

2021-12-28 07:00:00

現代人慣性熬夜，只要面對工作就往往覺得無力想睡，一整天無精打采，甚至有些人平常生活作息正常，但總覺得很疲憊，即使有睡滿8小時，白天工作時還是哈欠連連，嚴重的話，就連假日也沒辦法打起精神，但是健檢報告上卻沒有什麼紅字，也不知道問題出在哪。聯欣診所功能醫學護理師亓祥怡就提到，正常如果經過1到2天好好休息，原有的疲勞感就會在身體恢復後自然消失，如果一直全身無力、提不起勁，甚至情緒低落什麼事情都不想做，就要好好檢視自身狀況了。

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賀爾蒙
亓祥怡提到，身體是由很多荷爾蒙所掌控，涵蓋範圍廣泛包含一路從內分泌、神經系統、腸道，都有負責管轄的荷爾蒙，其中男性、女性、與腎上腺壓力荷爾蒙其實就跟疲倦息息相關。

男性荷爾蒙「睪固酮」會在35歲以後，每年以1到2%的速率開始下降，如果男性荷爾蒙低下會容易感到疲累、沒有衝勁、嗜睡、情緒低落易怒、記憶衰退等現象，而且不只男性要注意，女性因為身體裡面也有男性荷爾蒙，也不能輕忽。而主導女性荷爾蒙的則是雌激素與黃體素，有些人長期日夜顛倒、熬夜可能導致女性荷爾蒙混亂，會覺得疲倦無法緩解。

營養狀態
除荷爾蒙之外，身體內的營養素也是影響關鍵，現代人外食機會多，幾乎都營養素缺乏，尤其要注意「鋅」的攝取，它是非常重要的微量元素，不僅參與肌肉、骨質合成，且與免疫系統、皮膚健康都有相關聯。

臨床狀況也發現很多民眾鋅離子缺乏，會出現疲勞睏倦、掉髮、大腦認知功能變差等症狀，根據國民健康署建議的每日膳食營養攝取量，男性需要15毫克，女性則需要12毫克，建議可從帶殼的海鮮貝類、牛肉、堅果類食物中補充。

睡眠檢測
講到疲勞也需要好好談談「睡眠」，亓祥怡分析，當人熟睡時身體會進行器官修復、分泌生長激素等，不少人看起來是睡著了，但因為淺眠、易醒、多夢、睡眠呼吸中止症等，導致精神狀態不佳。而且如果有睡眠呼吸中止的問題，因為呼吸中止會讓人長期處於缺氧狀態，更容易覺得沒有精神、昏昏沈沈，長久未處理可能導致慢性發炎，甚至於睡夢中猝死，尤其是習慣性打鼾者屬於高風險對象，要特別注意

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