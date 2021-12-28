聯名正夯！經典小吃進軍超商 激推這5款味道「神還原」
隨著年末聚會活動的增加，超商業者也嗅到商機，紛紛推出各種聯名商品搶市！7-ELEVEN從明（29）日起一連推出多款聯名商品，這波檔期主打「名店街町美味」，祭出一系列聯名的傳統小吃，希望讓懶得出門排隊用餐的民眾，也能神還原街邊美食風味，其中就包含寧夏夜市知名的「阿桐阿寶四神湯」、周氏蝦捲花枝丸等經典美味。
記者劉雅文／台北報導
2021-12-28 07:30:00
7-ELEVEN今年陸續跟名店合作府城風擔仔麵、香菇油飯等鮮食，帶動超商小吃業績成長超過2成，為了讓超商美食更接地氣，這回直接將寧夏夜市必吃美食「阿桐阿寶四神湯」搬進架上，不僅大骨湯頭熬煮，香醇濃郁，豬腸軟嫩帶Q，招牌的當歸酒香氣更是一點都不輸夜市現吃，經典風味神還原。
另外，還找來了台南的周氏蝦捲合作，將經典花枝丸也帶進超商，復熱後輕鬆即食，不僅能吃到Q彈有料的花枝丸，還能省去到現場的排隊時間；榮獲米其林必比登推薦的60年老字號「源芳刈包」也跟7-ELEVEN合作，肥瘦剛好的滷肉香氣直撲鼻，再搭配堪稱靈魂的香菜，以及佐上特別附贈的花生粉，絕對是令人敲碗的好滋味！
還有府城十大傳統美食之稱的「楊哥楊嫂肉粽」跟「御料小館豆乳雞」等傳統小吃，只要透過微波調理、即拆即食，不僅方便又能將小吃經典美味神還原。另外，除了傳統小吃，想試試日式風味也沒問題，業者也找來了燒烤名店牛角合作，推出「牛五花炒烏龍」，以及居酒屋吳留手聯名開發「明太子鮭魚飯糰」等，各種全新鮮食等著民眾親自挖寶開箱。