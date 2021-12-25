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獲稱「不屈服於中國的領袖」　蔡英文登《路透社》報導

▲路透社24日發布專題《不屈服於中國的領袖》，以台灣總統稱呼蔡英文，詳細報導了她的從政之路。（資料照／總統府提供）
▲路透社24日發布專題《不屈服於中國的領袖》，以台灣總統稱呼蔡英文，詳細報導了她的從政之路。（資料照／總統府提供）

記者黃宣尹／台北報導

2021-12-25 14:26:50｜2021-12-25 14:33:09

路透社24日發布專題《不屈服於中國的領袖》，以台灣總統稱呼蔡英文，詳細報導了她的從政之路。這篇報導著重於前輩怎麼描述他們眼中的蔡英文，以及介紹她如何從學術圈轉到政治，甚至到後來美中貿易戰中的角色；報導稱，蔡英文總統擁有剛柔兼具的特質，在對抗中國國家主席習近平時，展現無遺。

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路透社24日發布專題《不屈服於中國的領袖》介紹蔡英文。報導指，蔡英文在2020年1月贏得總統連任選舉，她站在無數的支持者面前發表勝選感言傳遞給台灣人民一個訊號：謹慎小心(Beware)。這次的演說與她之前的路線完全不同，蔡英文一直以來被認為是比較循規蹈矩的，但是這次的她已經不可同日而語了。

報導指，蔡英文在演講中說明如何聲援香港與這些支持自由民主的抗爭者，他們在2019年充滿恐懼。北京對台灣不斷施壓，期望能在台灣實施一國兩制的系統。蔡英文在演說中直接說明，北京背叛他們對香港的承諾，所以台灣的人民不會屈服於這種威脅。「這些抗爭者流的血與淚，犧牲寶貴的生命捍衛香港的民主，用血淋淋的例子告訴我們一國兩制是不可行的。」台下的支持者聽完這句話為之瘋狂，大聲叫好認同，當中也有一些人舉著黑白旗上面印有自由香港的字樣。「明天，我們要讓全世界的人看見台灣人可以守護自己的家園，成為民主自由的堡壘」。

報導分析，這是蔡英文的一個歷史定位轉折點。一位知情人士指出，蔡英文在2012年第一次參加總統選舉時落敗，當時的她避談面對中國該採取什麼主張，也不主張台灣的獨立主權。第二次參選時則是獲得壓倒性的勝利，因為她已經記取敗選的經驗，強調台灣人民對國家的認同。

報導表示，這是她的總統第二任期，有些人認為她的連任會引起好戰的中國發動戰爭。蔡英文領導這個2千3百萬人的島國，一直處於美中貿易戰爭的最前線。習近平想把台灣視為是中國的一部分，視「統一」為祖國大業，也宣稱不惜武力代價也要完成這個大業。

報導談及，蔡跟習（出生於1953年）雖然出生的年代只差了幾年而已，但他們對台灣的未來抱持天差地遠的目標。蔡英文，在英國完成教育，說著流利的英文，擅用社交媒體跟自己的支持者互動。而習近平則是文革時期有名的文革人士之子，中國官僚最顛峰的時期下的產物，他只出席有講稿可看的活動。

報導說，在蔡英文的領導下，台灣開始跟國際社會活躍的互動，例如美國建立的聯盟開始公開的宣布台灣的地理重要性。蔡英文也親自接待幾次美國高層官員訪問的行程，台灣也獲得美國立法委員的支持，透過議會立法案支持台灣。然而，台灣的反對黨－國民黨，卻不斷的批評兩岸關係從她當選台灣總統後開始惡化。蔡英文婉拒了對這情況的說明。而中國政府完全沒有回應路透社的問題。

此報導主要回溯幾次關鍵時刻，說明蔡英文如何在國際地理政治領域中，佔有領導者的角色。包括她接受訪問，談論外交、總統府顧問、社運及其他台灣的觀察者，還有蔡英文的自傳。

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