最強生育機器！豪門女星「8年生4胎」 首富公公賞幾十億
39歲港星徐子淇嫁給香港前首富李兆基的兒子李家誠，結婚15年恩愛如昔，徐子淇8年生下4胎，每一胎公公都重重有賞，包括紅包、遊艇、豪宅、地皮、教育基金等，價值數十億跑不掉，徐子淇不僅有「千億媳婦」的美名，更稱得上是豪門最強生育機器。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-12-25 15:07:48
徐子淇爸爸是會計師，從小把她當名媛培養，送徐子淇到英國留學，在念英國倫敦政治經濟學院碩士班時，徐子淇認識香港恒基集團的李家誠，交往初期李家誠和空姐前女友藕斷絲連，據傳徐父不惜遷祖墳，也要讓女兒嫁進豪門沒有阻礙，徐子淇最終順利升格恒基李家二少奶奶，婚禮就風風光光花了7億港幣（約台幣25億元）舉辦。
肚皮爭氣的徐子淇一連生下2女2男，大女兒出世時，公公李兆基大手筆發給每個員工紅包，至少1500萬港幣（約台幣5300萬元），二女兒出生，李兆基再送豪宅獎勵徐子淇，每胎還有5000萬港幣（約台幣1.8億元）的教育基金。
等到男孫出世，李兆基龍心大悅，砸18.2億（約台幣65億元）買下地皮蓋房子，給所有家族一起住，另外加碼豪擲3億元（約台幣10億元）為金孫成立基金，再發出台幣5000多萬大紅包給員工，李家誠寵妻心切，送兒子1.1億元（約台幣4億元）遊艇，徐子淇也有份，獲贈1.35億元（約台幣4.8億元）遊艇。
一胎接一胎的徐子淇，在2015年再生一個兒子，公公李兆基照樣發出1500萬港幣（約台幣5300萬元）的紅包，給員工沾沾喜氣，李家誠則送給老婆洛杉磯比佛利山莊的豪宅，價值1億元以上，徐子淇從24歲嫁進豪門一路生子，可是身材完全沒走樣，才39歲就已經是人生大贏家。