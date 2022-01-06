邊緣浪橘老被欺負剩蟑螂陪玩 男暖心宣告：我當你朋友！
能夠找到這麼棒的歸宿，小橘真的好幸福！日前飼主Ben Shao在臉書分享自己收編浪貓小橘的故事，讓眾多網友看了都直呼太感動！內文提到以前小橘還在街頭討生活的時候，總是會好奇地跟著其他浪貓，卻遭到其他公貓追咬，常常只有被欺負的份。「沒錯！牠的朋友只有蟑螂……」飼主這麼說，還說常常看到牠在跟蟑螂玩耍，而自己應該是牠在街頭上第二個朋友。如今他們擁有了彼此，飼主很慶幸能帶小橘回家，還打趣表示：「因為我也沒朋友嗚嗚。」
編輯中心/綜合報導
2022-01-06 18:15:15
小橘曾是一隻在附近停車場生活得很辛苦的浪浪，因為個性溫和不會兇人，即使和其他浪浪吵架也只會用又弱又驚慌的聲音哈氣，加上牠身上總是灰灰髒髒的，讓飼主又擔心又心疼，因此決定要將小橘收編！
在街頭漸漸彼此熟悉之後，每當飼主下樓小橘就會自己跑來報到，飼主回家後也常常聽到小橘在樓下喵喵叫的聲音，似乎很想跟著回家。不過即使如此，小橘是隻呆呆卻又膽小的貓咪，飼主花了很多時間、找了許多方式抓牠，想不到最後是使用超簡單的「母貓夾抓法」，輕輕抓住小橘的脖子放進籠子裡，毫無障礙就這麼把牠帶回家。
小橘一走進家門時，就像是從沒走出去過、從沒流浪過一樣，馬上就適應起家貓的生活。現在的小橘不只和飼主的感情超好，還有另一隻15歲的橘白貓豆妞相伴，小橘的出現也讓豆妞的生活重新注入活力，讓豆妞感覺也年輕了起來呢！
飼主笑稱：「小橘的乖無可挑剔！」小橘是家裡最親人最乖的貓，不會出爪也很會撒嬌，很需要人陪著，不過對其他人都會怕，只有飼主會主動上前撒嬌，似乎認定了和飼主之間的特別關係。現在的小橘結束了流浪的日子，不只找到最愛的鏟屎官，還有老貓好朋友相伴，幸福地生活著呢！（編輯：李家慧）