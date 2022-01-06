浪貓選「撿來的」擠一起取暖　屋主：花錢買的沒get半隻

這叫人情何以堪！桃園一名網友Brandon Yeh餵養住家附近的浪貓已經三年多，日前因為天氣冷，特地花錢買了一間「貓咪豪宅」給浪貓們使用，殊不知聖上的心如海底針，竟然全部擠在撿來的紙箱紙板就是不睡豪宅，讓他感嘆：「到底是有多討厭那間房子啦？」 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲網友Brandon Yeh平時在自家門口餵養10多隻浪貓（圖／網友Brandon Yeh授權提供） ▲其中有幾隻貓咪會在門口當「看門貓」（圖／網友Brandon Yeh授權提供）Brandon Yeh表示目前總計餵養12隻成貓以及3隻小貓，有些是兄弟姊妹，有些是自己來的，大部份的時間只有3、4隻會固定在門口當「看門貓」，其餘的警戒心強，會躲起來等到他回家或是晚上吃飯時間才會自動出現。日前因為天氣變冷溫度驟降，他擔心貓咪們找不到避寒的地方休息，於是花重金買了一間超大貓屋放在牠們會聚集的門口旁，沒想到這些喵星人竟然一點都不領情，不是全部窩在破布上「抱團取暖」，就是寧願全部擠在他撿回來的紙箱、紙板甚至壞掉的烘碗機，沒有任何一隻貓咪願意踏入貓屋，讓他哭笑不得地表示：「紙箱，貓貓get！紙板，貓貓get！壞掉的烘碗機，貓貓get！林北買的房子，貓貓get沒半隻……連小小的烘碗機你們都可以五隻擠在裡面，到底是有多討厭那間房子啦？」▲日前因為天氣變冷，他買了一間貓屋給浪浪，牠們卻寧願窩在破布上面抱著取暖（圖／網友Brandon Yeh授權提供） ▲或是躺在紙板上（圖／網友Brandon Yeh授權提供） ▲和一旁撿回來的烘碗機相比，花錢買的貓屋卻完全不受貓咪青睞（圖／網友Brandon Yeh授權提供） ▲竟然寧願全部擠在烘碗機裡（圖／網友Brandon Yeh授權提供） ▲最高紀錄可以一次擠了六隻貓咪！（圖／網友Brandon Yeh授權提供）不少網友看了紛紛留言：「牠們捨不得你花錢啦！」、「裡面加個紙箱看看？」、「這一直都是預料中的事啊」、「貓：突如其來的建設，其中必有詐」、「這樣才顯得可憐，才可以騙更多罐罐」、「不習慣住別墅啦！是庶民！」、「免錢的最舒服」不過Brandon Yeh表示後來他放了一些暖暖包在貓屋裡面，這才成功擄獲喵喵，只能說貓咪的思考邏輯真的不是我們一般人能夠理解的啊！（編輯：陳珮瑜）▲後來網友Brandon Yeh使出大絕招，在貓屋裡放上暖暖包，這才成功擄獲貓咪的心（圖／網友Brandon Yeh授權提供） ▲終於感受到貓屋的好處了吧！至少比較寬敞，想擠更多也沒問題啊！（圖／網友Brandon Yeh授權提供）奴才快來！牠「喵喵作響」秀緊急狀況 結局萬人大爆笑 喵喵也要檢測！貓咪坐椅子 防疫員拿棉棒蹭牠鼻頭：好乖聽見小弟喵喵叫 2大貓「神同步」靠近關心：哥來啦！