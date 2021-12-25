百貨打造跨年儀式感　獨家滿額送電烤箱、除濕機

▲跨年倒數計時，百貨業者也摩拳擦掌打造年節氣氛。圖為遠東SOGO百貨復興館9F中庭光雕雪景Show。（圖／SOGO提供）
×
▲跨年倒數計時，百貨業者也摩拳擦掌打造年節氣氛。圖為遠東SOGO百貨復興館9F中庭光雕雪景Show。（圖／SOGO提供）
記者許家禎/台北報導
2021-12-25 18:06:17
跨年倒數計時，百貨業者也摩拳擦掌打造年節氣氛。跨年當天，遠東SOGO百貨忠孝館1F圓形廣場舉辦爵士美聲音樂會。復興館也首度於9F中庭帶來和式庭園光雕雪景Show，要讓民眾消費充滿儀式感。而新光三越台北南西店自即日起至2022/1/2(日)，獨家天天推出SKM PAY卡友禮，滿額就送電烤箱、煮藝鍋、咖啡機、除濕機等。
遠東SOGO百貨台北店於2021/12/25(六)~2022/1/2(日)舉辦「2022 High FUN跨年！歡頌倒數 擁抱新年」。12/31(五)19:30-20:30跨年當天將在忠孝館1F圓形廣場舉辦爵士美聲音樂會，邀請爵士女聲Celine陪大家暖心跨年夜。此外，復興館即日起~1/1(六)17:30-21:00首度於9F中庭帶來和式庭園光雕雪景Show，結合聖誕節、跨年夜氛圍，一起欣賞音樂光雕雪景劇場。
另外，忠孝館12/28(二)-1/9(日)於12F活動會館舉辦休閒服飾用品暨童裝用品特賣會，集結20大品牌齊聚，全面2折起。復興館即日起~1/2(日)同步展開LEVI'S &都會休閒男裝聯合展售會，精選商品3折起。敦化館12/29-12/31累計滿6千元，贈「珪藻土吸濕除臭蛋5入」。
新光三越台北南西店自即日起至2022/1/2(日)，獨家天天推出SKM PAY卡友禮，如12/30(四)-12/31(五) 持新光三越APP(限已綁定貴賓卡/貴賓卡銀卡)，當日當店使用SKM PAY消費滿20,000元贈「聲寶9公升電烤箱」乙台，限量60台。銀卡專屬，過APP貴賓卡累計滿40,000元贈「Ikiiki方型煮藝鍋」乙台，限量20台。
另外，2022/01/01(六)至2022/01/02(日) 持新光三越APP當日當店使用SKM PAY消費滿18,000元贈「飛利浦美式滴漏咖啡機」乙台，限量100台；銀卡專屬，APP銀卡累計滿40,000元贈「松井防潮除濕機」乙台，限量20台。