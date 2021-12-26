徐若瑄深陷王力宏離婚風暴 不敵霸凌「患創傷後遺症」
王力宏、李靚蕾離婚大戰浮上檯面後，頻頻透過媒體當傳聲筒，周圍好友也陸續捲入風波，其中徐若瑄就被影射與王力宏有過不正當關係，儘管多次發出聲明駁斥，李靚蕾始終沒有替她澄清。如今事情已爆發超過一周，徐若瑄今（26）日在IG限時動態上有感而發，更透露自己患上網路霸凌的創傷後遺症。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-12-26 17:31:31｜2021-12-26 17:34:11
徐若瑄因被冠上第三者罪名，三度發聲明澄清，連老公李雲峰也看不下去，決定出手保護愛妻，事隔一周後，雖然李靚蕾已向無辜牽連者道歉，卻依舊沒有點名徐若瑄，只有單獨替黑人（陳建州）夫妻倆發聲，讓徐若瑄滿是無奈。
徐若瑄捕捉湛藍的天空，疑似象徵重生：「誤會被解開了，受到波及的無辜者被道歉了，抬頭看著晴朗的天空卻依然會心悸、胸悶、沒來由的流眼淚，是網路霸凌的創傷後遺症吧，還是我太愛、太在乎這個成長的地方？」而她也為了愛人，決定收拾好心情，重新再出發：「努力給我一點時間修復，等到下次我們再見面，你們會看到升級版的鋼鐵V2.0版，保持良善。」
※【NOWnews 今日新聞
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