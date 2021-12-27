《孟婆客棧》方馨母愛大噴發　對戲吳政迪無預警淚崩

公視台語台、民視電視劇播出的電視劇《孟婆客棧》，改編自唐美雲歌仔戲團同名舞台劇作品，以現代手法描述奈何橋畔的孟婆客棧裡，往來過客在轉世時為記憶羈絆的故事。該劇繼狄玫與方宥心的師徒情逼出全台觀眾淚水、林美秀與許富凱最美母子情後，最新單元《紙鶴之約》最大哭點就是方馨與金鐘視帝吳政迪最動人母子情，方馨透露26歲的吳政迪只比女兒大一歲，「感覺就像真的兒子一樣，對戲時常流露出真感情，眼淚嘩啦嘩啦就落下」。





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲方馨（右）在《孟婆客棧》劇裡當吳政迪的媽，對方竟只大她女兒1歲。（圖／公視台語台提供）

方馨在《孟婆客棧》展「洋蔥式」演技，層層剝開角色內心，她飾演的廚娘「玲瓏」，嗆辣帶頭靠北老闆，但她與客棧老闆萬千帆（唐美雲 飾）又有曖昧之情，一場「學貓叫」情節，看得出嗆辣背後的嬌澀，而她與吳政迪的對手戲，對戲時一舉一動，瀰漫母愛光環的暖流，吳政迪直喊：「與方馨首次的碰面，就讓人特別深刻。」他還在戲中悄悄當起愛神邱比特，偷偷地幫媽媽與客棧老闆牽紅線，希望媽媽在冥界能夠幸福。





方馨與吳政迪在劇中自冥界相逢，但她卻發現兒子走歹路，竊取客棧重要物品，吳政迪形容一場在陽世偷東西被抓到情節，「頭被蓋布袋，冷水直直從腦袋瓜灌下，鼻子被水嗆到外，嘴巴猛喝到水，都是真實情節演出」。





▲方馨透過演技層層剝開《孟婆客棧》角色內心。（圖／公視台語台提供）

此外，談到聖誕節如何過？方馨說：「每年聖誕節如果沒有工作，就會跟朋友約聚會，今年以工作為主。」提到最喜歡聖誕節禮物，方馨表示最喜歡的禮物就是收到女兒親手製作的卡片，「女兒總是會給我溫暖的打氣！而每一張卡片她都會好好的收藏著，也同時記錄女兒的長大」。《孟婆客棧》每週日晚上8點公視台語台播出，民視無線台每週一至週五晚間6點26分播出。



