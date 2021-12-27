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作為北台灣發展極早的城市之一，新竹在清代曾是重要的貿易和軍用港口，後來又逐漸發展為北台灣最大漁場，擁有全國少數「有門」的南寮漁港，前身正是清政府在頭前溪口西岸闢建的竹塹港，這座繁榮的遠洋港口也帶動了造船業、漁船醫院、製冰廠等產業的興盛，形塑出南寮獨特的氛圍。
這趟南寮單車漫旅，我們從日治時代的南寮海水浴場、現今的防風林啟程，逐一拜訪老牌的金運海鮮聽背後隱藏的神祕空軍偵察部隊「黑貓中隊」奇聞；開箱傳承五代的萬昌造船廠、體驗製船師工作；行經水閘門、在漁村「小冰宮」永昇製冰廠參觀精彩的「打冰」過程；優游南寮老街和南寮舊漁港後，再一路往大海方向騎去，停好車，越過遼闊草原抵達臨海的魚鱗天梯眺望大風，最後返回波光市集品嚐在地小吃。
希望讓台灣變得更好的島內散步團隊，總是帶領旅人深入地方探索動人故事，邁入第六年的「小塹有約」首度推出的南寮單車行程，讓人邊騎車邊看海景，也看見新竹發展的縮影。
單車道TIP
難易度：初級
適合族群：老少皆宜
長度：繞行南寮老街和海岸約3km
租車資訊：1.套裝行程「島內散步—小塹有約．南寮線：單車遊南寮秘境」包含單車、導覽、無線導覽機等，不含餐，體驗價850元，早鳥報名兒童400元、成人550元優惠價，由於東北季風影響，明年春天將再次開團。2.飛翔單車：新竹市北區南寮里東大路四段306號，03-536-0709
這篇文章 單車漫遊｜暖暖冬陽 穿梭風城街區小徑聽故事 最早出現於 行遍天下旅遊網