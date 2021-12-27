強烈寒流襲擊！日本降雪創紀錄　東京睽違45年低溫

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目前近畿北部地區已降下創紀錄的雪量，京都新聞引述氣象廳資料報導，滋賀縣彥根市截至今天上午5時的24小時雪量達68公分，創下觀測以來的新高紀錄；截至今天上午8時累積雪量更高達71公分，是當地歷年平均雪量（2公分）的35.5倍。
其他如滋賀縣高島市今津雪量達72公分，是往年平均的18倍；京都府舞鶴市雪量也達到平均的16.5倍；京都知名地標金閣寺屋緣覆蓋上白雪，呈現出「雪化妝」的夢幻美景。
東京都千代田區今天最低溫達攝氏零下2.2度，日比谷公園的「鶴之噴泉」結凍，展翅白鶴雕像的翅膀與台座下垂著許多冰柱，許多民眾駐足拍照。
千代田區12月出現零下低溫是有觀測以來的第2次，上一次是45年前的1976年。
在交通影響方面，國道8號行經降下創紀錄大雪的滋賀縣彥根市路段，今天凌晨有大型卡車因雪受困，導致往北陸方向約2公里車流堵塞動彈不得，上午10時30分後才陸續恢復。
名神高速道路、北陸自動車道等高速公路也相繼因雪受阻；日本國內線有超過30個航班因雪取消，東海道新幹線等也因天氣誤點。
惡劣天候預料將持續到明天，氣象廳呼籲民眾對積雪、雪崩、路面結凍等提高警覺，預估可能降下大雪地區的民眾，應避免不必要及不緊急的外出行程。（譯者：顧荃/核稿：劉文瑜）1101227