▲ Toyota 桃苗汽車 募集物資聖誕送暖

Toyota 經銷商桃苗汽車關注社會議題，希望幫助弱勢家庭的兒少及身心障礙者，特別選在聖誕佳節之際，發起「聖誕送暖，用愛溫暖每個小宇宙」活動，募集三大社福團體（大心社會福利協會、微光社會福利協會及愛爾德服務協會）所需的物資，號召員工、車主及社會大眾踴躍捐助物資給所需的家庭。
2GameSome - 有車賞
2021-12-27 14:25:00
聖誕送暖活動引起熱烈響應，兩周內收到超過 1 千 6 百多份食品、民生用品、衣物、電器及大型家具…等大量物資。桃苗汽車於 12/23 及 12/24 在桃園及新竹兩地舉辦捐贈儀式，並用 Toyota Corolla Cross 組成車隊，載滿愛心物資，送至兩地。 桃苗汽車除了協助募集物資，也捐贈電腦、微波爐、空氣清淨機及雙人厚被，讓冬天不再寒冷；此外，更贈送知名品牌運動鞋、運動服，滿足孩童生活需求。這一批的充滿愛與關懷的「聖誕禮物」，在歲末時節為弱勢朋友們送上許多溫暖。
除捐贈物資之外，和泰集團更以實際行動發展「人、車、環境」的公益活動，包含攜手青年學子投身公益行動的和泰公益夢想家、導護裝備捐贈邁入第11年並累積捐贈近 11 萬套、連續 11 年捐贈和泰號捐血車、一車一樹達成種植 50 萬棵里程碑等公益行動，未來將持續整合和泰集團公益資源，攜手集團各公司，關懷弱勢，擴大公益影響力，為社會盡一份心力。