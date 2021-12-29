防疫旅館查核啟動　業者嘆：不給子彈要士兵打仗

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「防疫旅館歸地方政府管理，但是有些地方在檢驗上比較嚴格、有些較容易配合，我相信每個防疫旅館都很落實防疫旅館該做的準則，但由於檢疫政策不斷更改，在人力、房間數的控制上就很困難。」卓倩慧坦言，防疫旅館員工現在並不好找，明年開始還要依規定接種第三劑疫苗，在人力拮据的狀況下，又要因應政策上的改變，已經讓旅宿業者精疲力竭。
另外，由於防疫旅館量能吃緊，日前傳出有業著趁返國旺季哄抬價格，讓交通部設下漲價天花板，雖然觀光局提供的防疫旅宿補助增為每人每日1500元，不過卓倩慧表示，國際原物料上漲已讓缺乏遊客的旅宿業者雪上加霜，且每天都需要使用的防護衣、員工篩檢等防疫必需品也因為國際貨運塞車無法到貨，與其提高補助，不如直接提供檢疫量能與防護用品，「防疫旅館也是防疫把關的第一線，就像要士兵打仗，當然也要提供子彈！」
台北市旅館商業同業公會理事長韋建華也批評，政府不該在需要防疫旅館量能的時候全拿好處，如今防疫旅館出事了就要民間自己負責。
而針對防疫旅館量能短缺問題，韋建華指出，要成為防疫旅館有許多潛規則，並非業者不願意，至於是什麼樣的「潛規則」？韋建華僅透露，「很多飯店的業者都是建商，他們不會去做一些『乞討』的事情。」
春節檢疫3大方案已展開，除14天防疫旅館檢疫，有條件開放10+4、7+7居家檢疫，而交通部日前也表示，各地方防疫旅館數量已超過3萬房，春節期間於最尖峰2周返台人數達3.8萬人，防疫旅館及集中檢疫所可供應4.5萬房，明年1月春節前尖峰期間訂房仍有部分縣市有空房，將持續掌握訂房情形及盤點調配防疫旅宿供需狀況。