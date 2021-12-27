目睹同事「互借10萬」他超震驚！過來人曝經歷：太天真了
若公司的同事出現經濟困難開口借錢，你會願意借出多少金額呢？就有位網友目睹，公司同事彼此間有借貸行為，金額更高達六位數，讓他相當震驚，詳細經過曝光也掀起疑陣熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-27 16:27:16
原PO在論壇PTT上發文提到「最近聽到同事彼此間有借貸行為，但聽到他們借貸金額有到10萬，我有點震驚，想說最多幾千可能還ok，就當借出去不回來就算了，但借到10幾萬還有辦法當同事嗎？看到彼此都會很有壓力吧？大家會願意借同事多少錢？」
貼文曝光後隨即也有不少鄉民回應「同事借大錢的你怎麼以為他會還？太天真了」、「最多一千，超過的要交情非常好才借」、「急用的話，有在上班都可以跟公司合法預支薪水啊，合法借錢途徑又免利息，幹嘛不用」、「平常待人的態度好就會考慮借超過千，態度不好的完全不想借」、「不借，要討錢的時候很麻煩，還要低聲下氣的，不喜歡」、「借錢請找銀行信貸，不是找同事。我完全不借同事」。
但也有過來人分享借同事錢的經歷「借同事還錢的機率遠大於借家人，而且同事還會感謝你，家人卻認為應該的」、「我有發現當其他同事知道你會借錢給人，他們就會一直找你借，而且金額越來越大」、「我工作的地方有同事跟辦公室的同事們20幾位借錢，幾千到幾萬都有，借到後就裝死不還，大家也拿他沒皮條」、「借過六位數，反正同事跑不了」、「我曾忘了帶錢包的時候跟同事借過100塊吃飯錢QQ，隔天上班立馬還錢」。（編輯：潘毅）