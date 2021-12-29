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巷仔內／又爆群聚感染　防疫旅館成「補不完的破網」

▲我國防疫旅館需求大增，不過防疫旅宿量能持續緊繃之餘，卻爆發旅館群聚染疫、送錯確診者等烏龍。（示意圖／NOWnews資料照）
▲我國防疫旅館需求大增，不過防疫旅宿量能持續緊繃之餘，卻爆發旅館群聚染疫、送錯確診者等烏龍。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／特稿

2021-12-29 10:15:00

元旦連假與農曆年將至，我國防疫旅館需求大增，不過防疫旅宿量能持續緊繃之餘，卻爆發旅館群聚染疫、送錯確診者等烏龍，指揮中心刻正執行全面體檢。雖然防疫旅館的存在是為了因應檢疫需求，另一方面是彌補旅宿業虧損，不過防疫如同作戰，儘管中央表示防疫旅館已增設至3萬多間，但隨著防疫旅館意外頻傳，中央也應評估是否在照顧業者之餘，反讓社區存在染疫風險。

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華航諾富特群體染疫事件衍伸出國內疫情爆發，我國好不容易在控制疫情後再次開放展演活動與餐廳內用，沒想到在12月中，桃園某防疫旅館又爆出群聚，雖然目前看似無擴散跡象，但防疫旅館接連兩次成為疫情破口，使得指揮中心再次進行防疫旅館總體檢，只不過現在全台有3萬多間檢疫旅宿，各種狀況防不慎防，再多的稽查恐怕也只是在補破網。

防疫旅館由地方政府管理，同時不定期查核，針對此次飯店群聚染疫，指揮中心指揮官陳時中說明，可能有管理不善、人與人的接觸、穿脫手套時不夠確實，並坦言「這不容易做，會請感控專家進去協助清潔區、污染區如何適當區隔，落實概念。」

防疫旅館並不是新設置措施，目前看來，一再的宣導也難保意外不發生，指揮中心將防疫工作下放給民間旅宿業者，一方面是對產業的紓困，但發生群聚感染事件則是擴大稽查、總體檢，不是重新檢討整體防疫作為，防疫工作「不容易做」，中央是否考慮回歸集中檢疫所集體管理？而非在疫情擴散時讓業者背鍋。

其實，不只一位專家呼籲，疫情控制需要從邊境防疫做源頭管理，增加且分散從外國返台國人至各地防疫旅館，反而管理困難，容易造成病毒進入社區。另一方面，諾富特事件引發的防疫旅館管理爭議，至今也並未找到主管機關負責，最終只是以開罰華航收場，如今防疫旅館再現群聚，要由哪個單位負責，還是一個謎。

防疫工作需要國人上下一心、相互配合，民間旅宿業者提供檢疫場所給中央使用並不是義務，且旅館並非正規的檢疫場所，疫情持續至今接近2年，防疫旅館檢疫量能持續吃緊，也因為持續擴充而難以統一管理，指揮中心應重新考慮邊境防疫與居家檢疫政策，而非將旅宿業者、旅館從業人員再次暴露在染疫風險之中。
 

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