艾怡良6度登《紅白》　獻唱金馬歌曲畫完美句點

台視《2022超級巨星紅白藝能大賞》將於明年1月8日在台北小巨蛋盛大登場，金曲歌后艾怡良將第6度登上紅白舞台，陪伴觀眾度過除夕夜。剛以自身創作《我這個人》拿下第58屆金馬獎「最佳原創電影歌曲」的她，偷偷透露：「表演會把這首歌帶進小巨蛋！」，





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▲艾怡良期待《紅白藝能大賞》表演，感覺每年來到這裡，才覺得這一年畫上一個很好的句點。（圖／台視提供）

對於在紅白的演出，艾怡良已經完全不緊張，反而一直覺得「每年來了，才覺得這一年有畫上一個很好的句點」，很期待每年除夕都可以用歌聲陪伴粉絲們。談到今年表演內容，艾怡良興奮表示：「這次安排了影視主題的組曲，其中包括日本及西洋天后級的歌，感覺很適合過年的時候聽。」同時也想讓觀眾在寒冬中感受溫暖，更希望大家在重複播放之後，這段表演可以成為一個「恆溫的演出」。





▲艾怡良表示將在《紅白》演唱影視主題組曲，包括日本及西洋天后的歌。（圖／台視提供）

對於即將到來的2022年，艾怡良表示除了1月份的演唱會之外，會繼續努力寫歌，她笑著說：「還有很多的邀歌還沒完成。」，也希望新的一年多以現場Live為主，並計畫到更多不同的城市做巡迴，來報答一直在身邊支持的粉絲們。至於新年新希望，則簡單的希望健康、平安，盡快恢復原本的生活，到更多地方唱更多歌給大家聽。





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