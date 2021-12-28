高雄酒駕男肇事釀一家四口1死3傷 法院裁定收押未禁見
高雄市26日晚間發生無照酒駕肇事釀成1家4口，造成母親不治的悲劇，高雄地檢署檢察官27日上午會同法醫完成相驗程序，晚間複訊後，認定黃姓被告具有殺人之不確定故意，涉犯刑法第271條之殺人既、未遂罪嫌重大，並有逃亡、串證之虞，向法院聲請羈押禁見，法院羈押庭開至今(28)日裁定收押但未禁見，刑責也由殺人罪改為酒駕致死罪。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-12-28 15:16:23
黃姓嫌犯於當日16時許在鹽埕區某咖啡店與朋友一同喝酒，並自備威士忌，約於19時貪圖方便酒後駕車要返回小港住家，結果就肇事，他開車經過河東路、國民街路口，撞到3女1男一家行人，造成73年次的范姓女子送醫後不治，其餘3人為范女家人，送醫時意識仍清醒，皆為頭、手及腳部等擦挫傷。黃嫌經警方酒測後，數值達「1.24」，遠超法定標準值。
高雄地方法院指出，黃姓犯嫌因酒駕犯行造成被害人1死3傷，將面臨最輕本刑3年以上之罪責訴究及高額之民事賠償，事實遭認定有逃亡之虞，且被告於庭訊問中表達僅可負擔之具保金額為20萬元，相較於其所面臨之刑責而言，尚難認為有效之羈押替代手段，高雄地方法院認為，以現階段蒐集之事證來看，非予羈押，不足以確保該案之偵查、審理、執行，而有羈押之必要。各依刑事訴訟法第101條第1項第1款規定，裁定准予羈押。