腦中風失語症 3D立體導航定位儀配合經顱磁刺激術改善
中國醫藥大學新竹附設醫院表示，72歲的徐姓病患因腦中風造成手腳右側無力與失語症，出院後，因語言表達困難，說起話來結結巴巴，句子變得破碎不完整，會讓人不知所云，常常覺得很沮喪無奈。中風八個月後，求診中醫大新竹附設醫院腦中風中心主任陳睿正，陳睿正表示，徐姓病患因為左側中大腦動脈阻塞，造成語言區受損，無法正常表達、情緒嚴重低落，在他院經由傳統的經顱磁刺激後還是無法改善。
記者蔡孟尚/綜合報導
2021-12-28 11:45:56
至今已累積超過6000人次治療的陳睿正團隊以3D立體導航定位儀，結合病患腦部影像，更準確的瞄準需要刺激的腦神經，配合經顱磁刺激術，經過兩年治療，原本中風後無法正常的表達，經過3D立體導航定位輔助經顱磁刺激，家屬覺得「語言變得流暢，心情也變好了。」
陳睿正主任強調，在施行經顱磁刺激治療，特別在腦部曾經受損，如中風或是腦傷，水腦，失智症的病人，腦部結構已與正常結構不同，傳統的定位方式所定位的位置，極大部分已與病患實際位置不同，利用3D立體導航定位，依據患者腦部影像進行定位，可以提供精準刺激與精準治療，因此針對腦中風病人特別重要。
徐姓病患的女兒表示，中風後，母親無法言語，甚至情緒不好，經過治療，現在已經可以跟家人溝通，語言進步，情緒也變得比較穩定，非常感謝陳主任團隊耐心和細心的陪伴和治療。
陳睿正表示，3D立體導航配合經顱磁刺激是一種無侵襲性且不用開刀的嶄新治療方式，在腦部相關疾病，陳睿正團隊治療全台患者的自我評估臨床反應率高達7到8成，此治療成效，已與歐美相關治療重鎮的治療結果並駕齊驅。