林智堅宣布不選大新竹市長 柯文哲：參選跟合併是兩回事
民進黨在立法院提出《地方制度法》修正案，力推新竹縣市合併，也讓國民黨詬病是否是為了林智堅繼續連任開路。對此林智堅昨（27）日晚間宣布，未來將不會參選大新竹市長選舉，試圖抹消新竹縣市合併的政治意味。對此台北市長柯文哲今日上午受訪時被問到林智堅一事，直言「參不參選跟縣市合併本來就是兩回事。」
記者丁上程／台北報導
2021-12-28 11:49:44
柯文哲表示，參不參選是個人選擇，他不會有意見且表達尊重。「不過國土重劃分是很嚴肅的事情，特別是國土計畫法、中央與地方財政收支劃分法，這些才是應該要優先處理的事。」柯文哲說，北市府早已向行政院提案，應該成立北北基辦公室，整合北部各縣市的軌道運輸、公宅、都市計畫、水利等大型建設，運作有成績後才有辦法繼續做行政區劃分，「什麼都不做，重要的都不處理，就只把地方制度法改一個字就要提縣市合併升級，事情不是這樣做的。」
柯文哲強調，本來六都的設計就已經不太對，就像台北市和新北市的設計就很奇怪，「怎麼會有一個直轄市去包住一個直轄市？」柯文哲說，結果政府繼續在不對的基礎上搞第七都、第八都。政府做事應該按部就班，並且尊重專業去做，不能說這件事情一做就讓每個人都覺得奇怪。