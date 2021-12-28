西安封城防疫爆亂象　中國官媒罕批：令人大失所望

我是廣告 請繼續往下閱讀
儘管當局連夜喊話封閉非封死，但「坐困西安圍城」的無助感已經在西安民眾甚至網路輿論上蔓延，當地目前非生活必要的營業場所全數暫停營業，宣布封閉當晚超市更出現恐慌性搶購人潮，公司行號被迫改為遠端上班，西安咸陽國際機場更取消所有航班，每戶家庭每兩天一人外出採購生活物資的政策更在升級管控後臨時喊卡，有措手不及不及網友只能在社群平台抱怨家裡「有菜沒米，有米沒瓦斯」。
此外，由於25日是中國全國碩士研究生招生考試，超過13萬名西安考生被迫重新安排考場，然而有更多得從西安赴外地應考或外省考生面臨「跨市從嚴」難關，因此發生大量被迫棄考或冒著染疫風險前往西安，回家卻還得自行承擔隔離費用的結果，其餘大專院校的住宿生也必須經報准才可以離開宿舍。
亂象不只如此，西安市當局在大規模排查做核酸檢測前，並未做好妥當的民眾宣導與醫療人力配置，結果造成有民眾與醫護大半夜冒著寒風排隊做檢測，結果系統卻崩潰當機，不僅民眾從白天等到天黑，還有之前已測過的全數作廢必須重新檢測，平時通行出入的「健康碼」系統也跟著出包，無法刷出健康碼的民只能臨時靠手寫的實名制登記應急。
醫療量能被排擠也引發違法就醫、出血熱恐慌，主要從鼠類身上傳播的出血熱在今年入冬之後就在西安頻傳，在新冠疫情爆發前就有西安鼠疫淪陷、吃草莓成感染者等謠言在網路流傳，如今加上疫情更是人心惶惶；而當地也有民眾表示，因為當局未將其列為確診者，不斷出現發燒、喉嚨痛、腹瀉等強烈症狀的市民只能違法自行求醫，平時定期去醫院注射胰島素的患者則不是被當作封鎖區居民拒收，就是連電話都打不通。
西安這些防疫亂象備受詬病，不僅香港《星島日報》率先開炮，就連中國官媒《中新社》旗下的《中國新聞周刊》都特刊一篇〈拷問西安疫情，千萬人口重鎮應急表現何以如此？〉文章，指責西安市當局無法查清傳播鏈、防疫不力還讓健康碼系統崩潰，加上民眾無所適的現象，這般千萬人口大城防疫表現卻「令人大失所望」。為此，北京當局也緊急調派國務院副總理孫春蘭，親自到西安坐鎮防疫指揮，試圖安撫民心，然而在孫春蘭高喊「嚴防死守」的口號、甚至派遣150名解放軍軍醫，緊急增援西安醫院之下，市民在網路社群上哀號抱怨的情況卻並未減少。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。