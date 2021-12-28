特企／台中維格旗艦館開幕 慶醫美策略聯盟打造鑽石美顏
台中南屯維格醫美旗艦館於12月25日舉辦盛大的開幕儀式，開幕當天，連鎖醫美「維格醫美集團」董事長林銘德與晶鑽生醫創辦人暨總經理謝佳憲醫師，簽訂合作意向同意書，晶鑽生醫將串聯維格醫美、晶鑽時尚及好萊塢等國內知名連鎖醫美集團，計25家診所共同籌組策略聯盟，維格醫美集團董事長林銘德表示，在疫情期間，消費型態改變，醫美診所也曾面臨一波倒閉潮，而維格醫美逆向操作，更積極開拓新市場。
林銘德說，疫情期間的沉悶許久！不少民眾因應防疫長期居家辦公，臉上難掩疲憊倦怠，對於外出參與活動的形象開始產生恐懼感，紛紛尋往醫美診所求助，一掃過去憂愁的倦容。醫學美容的風氣已經廣為風行多年，不少百萬經理人、藝人、政商名流，均透過醫學儀器的快速以及便利性，來提升個人的門面，讓自己隨時容光煥發。在這樣重視個人形象的商務社交中，外表的重視度以及體面度，也被企業歸類為職場上的重要能力，不少人資主管在年底選用人才時，也會將以外表的整齊，體態的管理，列為重要依據。在這看臉的時代，維格醫美秉信醫療為先;美麗至上，讓顏值加分的同時，也賦予安心的保障。維格醫美集團更期許，每位前來的賓客都能夠美的像鑽石一樣閃閃發光。
一般民眾要怎麼選擇適合自己的醫學美容中心呢？維格醫美合作夥伴晶鑽生醫創辦人暨總經理謝佳憲醫師指出，坊間有不少的同業，每個人喜歡的都不一樣，可在選擇上多元化，並建議挑選醫療合法且具有教育訓練完整、管理中心維護以及原廠認證醫師的醫學美容中心；其次，在設備的新穎程度以及技術上的考量，都可以列入重要的評估點，具有國際化以及專業化的永續經營理念，更是品質以及信任度的雙重保證。