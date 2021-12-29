小丸子不寫作業揪玩耍！聯名哈根達斯 萌吃冰淇淋火鍋
日前意外捲入王力宏風波的櫻桃小丸子，以一張爸爸已交卷、爺爺奶奶等全家人幫忙趕著寫作業的梗圖，成為網友揶揄緋聞時事的笑點。如今，小丸子不寫作業要揪大家玩耍啦，年末聯名Häagen-Dazs哈根達斯，揹上日本經典紅色書包，一起萌吃冰淇淋火鍋。
記者蕭涵云/台北報導
2021-12-29 09:55:31
台灣人愛吃火鍋已不特別，這款冬日季節限定的「冰淇淋火鍋」，更是Häagen-Dazs哈根達斯很受歡迎的作品。現在又推出與日本人氣國民動畫櫻桃小丸子的聯名作品，讓知名角色小丸子、花輪和野口，坐在桌上陪你吃。
以人偶立體造型打造的陶瓷火鍋爐超萌，從頭部上方倒入香濃滑順的巧克力，於身體背後點上小蠟燭，隨意叉起經典草莓、芒果雪酪、淇淋巧酥等人氣冰淇淋球，浸入巧克力中滾上數圈拿起，便為冰淇淋包裹上甜蜜巧克力脆殼。畫面看起來好像有點獵奇，卻有種迷人的魔力，好吃又好玩。
而Häagen-Dazs哈根達斯最著名的冰淇淋蛋糕，當然也發揮小丸子魅力，打造超萌摩天輪蛋糕，大大立體的小丸子圓臉放在正中間，朋友們則成為可愛的蛋糕圖樣，花輪、野口和丸尾一起點點名，成為草莓、芒果、哈密瓜及夏威夷果仁四款清甜冰淇淋的可愛造型。最貼心的是，過去常有顧客反應很難切得漂亮的冰淇淋蛋糕，這次為了保護櫻桃小丸子與朋友們可愛的模樣，特地處理成已經切好的完美分切造型，太方便了。
觀賞櫻桃小丸子最印象深刻的，當然是曾經成為所有台灣小學生夢寐以求的日本紅色書包，這次聯名推出小丸子書包品脫組，可以自選4個品脫杯冰淇淋口味，就能獲得印有小丸子圖像的紅色書包保冷袋。另有粉嫩小丸子冰淇淋派對組，總算見到閨蜜小玉的身影喔。