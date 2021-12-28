林智堅稱竹竹苗為假議題　國民黨：竟然與民意如此遙遠

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃紹庭批評，由始至終，林智堅都是新竹合併案中最大阻礙，因為他個人草率的自導自演，忽略縣市合併需要穩健進行，致使民進黨在立法院上演逕付二讀的荒唐戲碼，不要說國民黨、在地人士不支持，就連民進黨內部都對林智堅未充分溝通而有所不滿，可見不滿林智堅的草率作風也算是某種「朝野共識」。
黃紹庭強調，難怪民進黨黨團總召柯建銘會稱「讓群魔現形」，「說的恐怕就是民進黨內的狀況。」包括立委許智傑也認為竹竹苗合併「可接受」、林智堅在黨內被批評「從頭到尾不曾事先和黨內商量，而是一人強勢而行」、又或者黨內要角評價林智堅推行竹竹合併是「自導、自演、自High、自殺」的過程，這些壓力都應該由林智堅自己承受，而不是將內部壓力外部化，轉移焦點到在野黨身上。
黃紹庭表示，過去六都升格都經歷充分討論，反而林智堅一味要求「立即合併」才是假議題，包括苗栗竹南銅鑼園區作為影響竹科的重要基地，都因為林智堅個人的急於速成而刻意迴避，若林智堅不懸崖勒馬，還執意胡亂批評，恐變成台灣國土規劃的千古罪人。
身為曾經是高科技人的前台積電工程師黃紹庭最後指出，他也了解高科技對於地方，甚至台灣經濟發展的重要性，只是按照制度走，才能建立起一個長治久安的社會，也才是正道，請林智堅市長，不要以高科技發展為由，跳過制度，來強推竹竹苗合併，這樣的急就章，未必對台灣高科技發展是正向。