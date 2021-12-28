演「激情床戲」同志電影被討論20年 胡軍真實感受露餡
香港導演關錦鵬20年前找來胡軍和當時年僅23歲的劉燁演出同志電影《藍宇》，該片不但在當時保守的社會掀起一陣熱議，更成為同志電影的經典之作和先驅。關錦鵬當時獲得金馬獎最佳導演獎，劉燁則摘下金馬影帝頭銜，胡軍則是獲得第7屆香港電影金紫荊獎獲得最佳男主角獎。雖然已經事隔20年，但仍常常被粉絲拿出來討論，對此胡軍也公開作出回應。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-12-28 18:34:31
胡軍和劉燁當年在《藍宇》中有許多激情床戲，劉燁甚至全裸上陣，當時還被大陸政府列為禁片，2人在片中愛得轟轟烈烈，是許多粉絲心目中不敗的男男CP。胡軍近日接受媒體採訪時透露：「我很感謝你們一直念念不忘，這說明當時我們演的那部電影很好、很成功，只要你們快樂，你們就去那麼想吧！」胡軍認為這是對他和劉燁演技的肯定，因此相當開心。
日前導演關錦鵬透過視訊連線接受台灣媒體採訪，關錦鵬表示大家應該好好看待片中男主角的愛情，「兩個男生有這麼重要嗎？」直言愛情應該是平等，且沒有區別的。並透露2位男主角當初看到劇本有裸露戲份時，對導演和劇本都是百分之百的信任，就算全裸拍床戲也都感到相當自在。《藍宇》4K復刻版在台上映中。