建構海上防護網　移民署鼓勵遠洋漁船外籍船員打疫苗

《四方報》報導，國際Omicron疫情來勢洶洶，凸顯出施打疫苗的重要性，中央除了鼓勵外籍移工施打疫苗，也推出「逾期停（居）留外來人口安心接種COVID-19疫苗專案」，鼓勵失聯移工施打，守護台灣防疫網。
記者李芷涵/綜合報導
2021-12-28 19:18:29
不過，對於長年在海上工作的漁船船員而言，因船期不易配合、靠港時間不定，多未施打疫苗，特別是遠洋漁船境外僱用外籍船員，多來自東南亞等疫情嚴重國家，為維持家計離鄉打拚，同時也是我國遠洋漁業主要基層勞動力，若於航行中群體染疫難以及時治療，將對漁工身體健康造成風險，也影響我國遠洋漁業甚鉅。
為建構海上防護網，內政部移民署於12月16日赴屏東東港區漁會辦理「逾期停(居)留外來人口安心接種COVID-19疫苗專案」活動，由轄下國境事務大隊高雄港國境事務隊、南區事務大隊屏東縣服務站及屏東縣專勤隊等單位，聯合屏東縣政府衛生局、屏東縣海洋及漁業事務管理所、東港戶政事務所、屏東縣警察局東港分局、海口人社區經營協會、屏東縣東港區新住民家庭服務中心等公私部門，鼓勵境外僱用外籍船員前來施打疫苗。
本次活動共有237名船員及外籍人士施打，船員們對臺灣的溫暖援助紛紛表達內心的感動與感謝，成功彰顯我國人道精神。移民署安心接種疫苗專案推行至今也已經突破3萬人接種，佔我國逾期滯留人口的4成左右，直到專案截止前都將持續進行施打，逐步將防護網補齊。