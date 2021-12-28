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為何隧道內不能變換車道？眾見「真實狀況」驚：不值得阿

▲有駕駛好奇「為什麼隧道內不能變換車道？」詳細原因曝光也讓不少網友驚訝。（圖／翻攝Pexels）
▲有駕駛好奇「為什麼隧道內不能變換車道？」詳細原因曝光也讓不少網友驚訝。（圖／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-12-28 19:00:08

開車上路就必須遵守交通規則以及標線號誌，才能保障每個用路人的生命安全。不過就有駕駛好奇「為什麼隧道內不能變換車道？」詳細原因曝光也讓不少網友直呼長知識。

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原PO在論壇PTT上發文提問，明明高速公路三線道或兩線道都可以變換車道超車，但台灣幾乎所有隧道從頭到尾都是雙白線，禁止變換車道，「每次要進隧道前好像都在賭博，二選一賭看看哪一道比較順不會遇到龜速車比較衰遇到前面龜速也沒轍，導致後面就越來越塞只能看旁邊車道一直過去，到底為什麼隧道就不能變換車道？」

問題一出立刻有不少網友同樣疑惑「法國、英國、德國、荷蘭甚至日本都可以，只有台灣不行?」「歐洲大部分國家都可以哦，結果歐洲國家普遍肇事率較低」、「但好像超級嚴重的隧道事故都發生在外國」、「我也滿好奇的，一般道路沒事，隧道內會爆炸嗎？」

▲疲勞駕駛的危險性非常大，千萬不要高估了自己抵擋睡意的能力（圖／擷取自pexels）
▲開車上路就必須遵守交通規則以及標線號誌，才能保障每個用路人的生命安全。（圖／翻攝pexels）
隨後也立刻有內行人揭露原因「國外有部分長隧道可變換車道的狀況，那是他們有針對隧道做定時清潔保養與排廢氣，以至於用路人過隧道要繳不少費用，以日本長隧道為例，單次價格從70至1980日圓不等」、「隧道內的路面容易積累油氣凝聚的油，長期下來使得路面容易打滑，因此才會禁止變換車道，來防止事故發生」、「一出事後面的車沒地方閃，容易連環車禍」。

事實上過去新北市政府交通事件裁決處就曾發文解釋，隧道內屬密閉空間，地面容易殘留油漬、清理不易，且汽車行駛於高(快)速公路時，車速較行駛於一般道路快速，若於隧道內任意變換車道，恐造成失速打滑，嚴重者更可能發生交通事故。因此在隧道內用路人不得隨意變換車道，違反者將依道路交通管理處罰條例相關規定，裁罰新臺幣3,000元以上6,000元以下罰鍰。

解答曝光後隨即有不少網友回應「長知識了」、「台灣人的道路情況感覺也不適合」、「總結，只要你願意過個長隧道願意付錢，且時速不超過40公里，政府就可以考慮讓妳變換車道……但值得嗎？」。（編輯：潘毅）

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