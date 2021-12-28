為何隧道內不能變換車道？眾見「真實狀況」驚：不值得阿

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問題一出立刻有不少網友同樣疑惑「法國、英國、德國、荷蘭甚至日本都可以，只有台灣不行?」「歐洲大部分國家都可以哦，結果歐洲國家普遍肇事率較低」、「但好像超級嚴重的隧道事故都發生在外國」、「我也滿好奇的，一般道路沒事，隧道內會爆炸嗎？」
隨後也立刻有內行人揭露原因「國外有部分長隧道可變換車道的狀況，那是他們有針對隧道做定時清潔保養與排廢氣，以至於用路人過隧道要繳不少費用，以日本長隧道為例，單次價格從70至1980日圓不等」、「隧道內的路面容易積累油氣凝聚的油，長期下來使得路面容易打滑，因此才會禁止變換車道，來防止事故發生」、「一出事後面的車沒地方閃，容易連環車禍」。
事實上過去新北市政府交通事件裁決處就曾發文解釋，隧道內屬密閉空間，地面容易殘留油漬、清理不易，且汽車行駛於高(快)速公路時，車速較行駛於一般道路快速，若於隧道內任意變換車道，恐造成失速打滑，嚴重者更可能發生交通事故。因此在隧道內用路人不得隨意變換車道，違反者將依道路交通管理處罰條例相關規定，裁罰新臺幣3,000元以上6,000元以下罰鍰。
解答曝光後隨即有不少網友回應「長知識了」、「台灣人的道路情況感覺也不適合」、「總結，只要你願意過個長隧道願意付錢，且時速不超過40公里，政府就可以考慮讓妳變換車道……但值得嗎？」。（編輯：潘毅）