粉絲哭了！東方神起、SUPER JUNIOR隔16年再合作新歌

此次專輯收錄的兩首主打歌《Hope from KWANGYA》與《Dreams Come True》是翻唱SM娛樂旗下元組偶像H.O.T和S.E.S於1998年所發行的經典歌曲。《Hope from KWANGYA》為大合唱曲，原曲本就作為SMTOWN代表歌而備受喜愛，在今年元旦舉辦的家族演唱會上已有表演過，此次由原曲創作人安七炫擔任歌唱指導，前後輩的合作很具意義；另外一個受矚目的前後輩合作是已搶先公開、由BoA 寶兒監製、aespa翻唱的《Dreams Come True》，還特別請到S.E.S成員Bada親自傳授唱歌祕訣，歌曲音源公開後，獲大眾好評並打入韓國各大音源平台排行榜。
令人驚喜的是，於2018年組成並發行一張專輯後至今沒回歸過的少女時代小分隊Oh!GG終於有新歌了，新歌《Melody》是首有著復古爵士氛圍的中板流行歌曲，在寒冷的冬天帶來溫暖，也稍撫慰了粉絲們一直盼望少女時代合體的心願。還有眾所皆知哥倆好的東方神起和SUPER JUNIOR更是久違的推出合作新曲《Magical》，是首以「我們的友情是命定與奇蹟」為主題、輕快的流行歌曲，也是兩團繼2005年推出《Show Me Your Love》後，睽違16年的新歌，消息一出粉絲紛紛表示樂見其成、感動得快哭了。
睽違十年、有著多樣合作的SMTOWN冬季專輯《2021 Winter SMTOWN : SMCU EXPRESS》包含雙主打歌《Dreams Come True》與《Hope from KWANGYA》，東方神起和Girls' Generation-Oh!GG的新歌《DINNER》、《Melody》；東方神起與SUPER JUNIOR的合作曲《Magical》；圭賢、溫流、泰一演唱的《Ordinary Day》；泰容、JENO、HENDERY、揚揚、GISELLE合作的《ZOO》；SUNNY、廷祐、仁俊詮釋的《Goodbye》； YERI、楷燦、辰樂、志晟、NINGNING翻唱的《Snow Dream 2021》；以及演奏曲《The Promise of H.O.T. (Jazz Ver.)》等共收錄10首歌曲。12/27（一）與韓國同步在台數位發行。（編輯：楊穎軒）