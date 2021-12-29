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粉絲哭了！東方神起、SUPER JUNIOR隔16年再合作新歌

▲SUPER JUNIOR與東方神睽違多年推出合作新曲《Magical》。（圖／avex Taiwan提供）
▲SUPER JUNIOR與東方神睽違多年推出合作新曲《Magical》。（圖／avex Taiwan提供）

娛樂中心／綜合報導

2021-12-29 00:00:00

KPOP龍頭之一的SM娛樂自2011年後睽違10年再度發行SMTOWN冬季專輯。此次專輯集結了安七炫、BoA 寶兒、東方神起、SUPER JUNIOR、Girls' Generation-Oh!GG、SHINee、KAI、Red Velvet、NCT與aespa等活躍於全球的旗下藝人參與，除收錄團體新歌外，還有許多意想不到的跨團合作歌曲，令粉絲十分期待。另外，明年1月1日SM也將舉辦家族演唱會，且是繼今年演出後再度提供線上免費觀賞，為粉絲們的2022年開啟美好的開始。

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▲NCT在SMTOWN家族冬季專輯中與前輩合作。（圖／avex Taiwan提供）
▲NCT在SMTOWN家族冬季專輯中與前輩合作。（圖／avex Taiwan提供）
此次專輯收錄的兩首主打歌《Hope from KWANGYA》與《Dreams Come True》是翻唱SM娛樂旗下元組偶像H.O.T和S.E.S於1998年所發行的經典歌曲。《Hope from KWANGYA》為大合唱曲，原曲本就作為SMTOWN代表歌而備受喜愛，在今年元旦舉辦的家族演唱會上已有表演過，此次由原曲創作人安七炫擔任歌唱指導，前後輩的合作很具意義；另外一個受矚目的前後輩合作是已搶先公開、由BoA 寶兒監製、aespa翻唱的《Dreams Come True》，還特別請到S.E.S成員Bada親自傳授唱歌祕訣，歌曲音源公開後，獲大眾好評並打入韓國各大音源平台排行榜。

令人驚喜的是，於2018年組成並發行一張專輯後至今沒回歸過的少女時代小分隊Oh!GG終於有新歌了，新歌《Melody》是首有著復古爵士氛圍的中板流行歌曲，在寒冷的冬天帶來溫暖，也稍撫慰了粉絲們一直盼望少女時代合體的心願。還有眾所皆知哥倆好的東方神起和SUPER JUNIOR更是久違的推出合作新曲《Magical》，是首以「我們的友情是命定與奇蹟」為主題、輕快的流行歌曲，也是兩團繼2005年推出《Show Me Your Love》後，睽違16年的新歌，消息一出粉絲紛紛表示樂見其成、感動得快哭了。

▲少女時代小分隊Oh!GG發行新作品。（圖／avex Taiwan提供）
▲少女時代小分隊Oh!GG發行新作品。（圖／avex Taiwan提供）
▲東方神帶新作跟粉絲見面。（圖／avex Taiwan提供）
▲東方神帶新作跟粉絲見面。（圖／avex Taiwan提供）
睽違十年、有著多樣合作的SMTOWN冬季專輯《2021 Winter SMTOWN : SMCU EXPRESS》包含雙主打歌《Dreams Come True》與《Hope from KWANGYA》，東方神起和Girls' Generation-Oh!GG的新歌《DINNER》、《Melody》；東方神起與SUPER JUNIOR的合作曲《Magical》；圭賢、溫流、泰一演唱的《Ordinary Day》；泰容、JENO、HENDERY、揚揚、GISELLE合作的《ZOO》；SUNNY、廷祐、仁俊詮釋的《Goodbye》； YERI、楷燦、辰樂、志晟、NINGNING翻唱的《Snow Dream 2021》；以及演奏曲《The Promise of H.O.T. (Jazz Ver.)》等共收錄10首歌曲。12/27（一）與韓國同步在台數位發行。（編輯：楊穎軒）


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