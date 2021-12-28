2022新年後北市群花盛開　花季串連直至三月底

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而號稱台北富良野的三層崎花海，展期則是自1/20(四)至3/31(四)，以花田方式設計，選用薰衣草、銀葉菊、孔雀草、五彩石竹及四季秋海棠，建構出漸層及俐落線條感，以達壯闊整齊之效。至於今年年初吸引眾多人潮的東湖「樂活夜櫻季」，也成為年輕人們的熱門打卡點，今年主題「幸福光櫻」，展期從1/29(六)至2/28(一)，展期恰逢西洋情人節期間，邀請民眾與所愛一起漫步在浪漫櫻花樹下，享受幸福的時光。
至於一年一度的士林官邸鬱金香展，今年的主題為「遇見幸福」，展期自2/18(五)至2/28(一)。展區內有超過13萬株的鬱金香，配合遇見幸福的主題，共規劃四個童話故事展區，分別為荷蘭的「木鞋寓言」、「拇指姑娘」、「灰姑娘」以及日本的「竹取公主」。
壓軸登場的則是重頭戲「陽明山花季」，將從2/19(六)綻放至3/20(日)，主題為「花見春櫻」，今年特別與超人氣三麗鷗明星雙星仙子Little Twin Stars合作，搭配粉嫩春櫻、杜鵑花療癒人心，陪民眾們度過春日幸福時光。
公園處黃淑如處長表示，陽明山花季特別在異業合作上創造更多的話題，尤其是邀請到「華元食品」合作，推出台北花季限定波的多，將民眾們喜愛的經典零食換上新裝，外包裝以蕭青陽老師設計的櫻花意象為基底，結合落櫻繽紛畫面，呈現浪漫氛圍，並於全台零售通路上架，讓民眾在便利商店也能購買！另外也與知名時尚烘焙「一之軒」合作，推出新包裝產品，傳遞「烘焙‧幸福」理念，讓陽明山花季陪伴在民眾的生活中，享受平凡的幸福。